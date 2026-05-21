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“No nos vamos a dejar arrebatar el derecho a votar”: procurador pidió elecciones en paz

Gregorio Eljach hizo un llamado urgente a la participación ciudadana y a defender la democracia, en medio de las alertas por presiones de las disidencias.

Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 21 de may, 2026

En medio de la creciente preocupación por las amenazas de grupos armados ilegales y las presiones atribuidas a las disidencias de las Farc en departamentos como Guaviare, el procurador general, Gregorio Eljach, hizo un fuerte llamado a los colombianos para acudir masivamente a las urnas y defender la democracia en las elecciones del próximo 31 de mayo.

El jefe del Ministerio Público aseguró que “Colombia tiene derecho a hacer sus elecciones en paz” y advirtió que ningún actor armado o político puede intimidar a los ciudadanos ni interferir en el derecho “sagrado” de elegir libremente al próximo presidente y vicepresidente de la República. “No nos vamos a dejar arrebatar el sagrado derecho que tenemos todos los colombianos de manifestar nuestra voluntad política”, afirmó.

Las declaraciones de Eljach se producen en un contexto de tensión electoral por las denuncias de intimidaciones, restricciones y presiones armadas en varias regiones apartadas del país, especialmente en zonas donde tienen presencia estructuras ilegales de las disidencias de las Farc. Frente a ese panorama, el procurador insistió en que el Estado debe garantizar que los ciudadanos puedan votar “sin miedo” y pidió no permitir que “otros decidan por nosotros”.

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El procurador también destacó la alta participación registrada en las elecciones legislativas de marzo y aseguró que espera una cifra histórica de votantes para la jornada presidencial. Según dijo, el país podría alcanzar entre 24 y 25 millones de sufragantes. Además, invitó incluso a quienes no se sienten representados por ningún candidato a votar en blanco, e insistió en que lo importante es fortalecer la legitimidad de las instituciones y preservar la “paz electoral” en todo el territorio nacional.

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