Iván Cepeda denunció constreñimiento electoral de las disidencias en el Guaviare

Desde Popayán, el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que posee nuevas pruebas que darían cuenta del constreñimiento por parte de grupos armados ilegales en el sur del país.

Según Cepeda, las pruebas que llegar a la Fiscalía General corresponden a imágenes y audios en los que se evidencia que grupos disidentes de las FARC estarían presionando a los electores en el departamento del Guaviare.

“Rechazamos de una manera clara, tajante, contundente cualquier intento de los grupos armados por presionar al electorado en un sentido o en otro”, afirmó el congresista, subrayando que no acepta el uso de las armas para limitar, censurar o constreñir el derecho al voto.

El candidato presidencial se obtuvo señalar si las presiones estarían llegando para favorecer su campaña o la de sus contendores. “Hemos procedido a elaborar un escrito que se está radicando en este momento ante la fiscal y que prueba que nosotros no tenemos ninguna clase de vinculación ni toleramos que se presione a los ciudadanos”, concluyó el senador.