Cepeda pide investigar origen de presuntos audios de disidentes y los califica como “montaje”

Desde Pasto, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se pronunció luego de que el ministro de Defensa y el director de la Policía aseguraran que el origen del supuesto audio atribuído a un cabecilla de las disidencias de alías ‘Calarcá’ , serían realmente de un extorsionista preso en la cárcel La Picaleña en el Tolima

En medio de su correría por la capital del departamento de Nariño, el candidato Iván Cepeda dio una declaración a los medios en los que calificó como un “montaje” los supuestos audios en los que se escucha presuntamente a alias ‘Rogelio Benavides’ -cabecilla del grupo disidente de las FARC al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’-, presionando a las comunidades del Guaviare, ordenando que se carneticen, paguen extorsiones y hasta habla de lo bien que les iría con una victoria del candidato del Pacto Histórico.

Esto luego de que el ministro de Defensa, Gral (r). Pedro Sánchez, aseguró que quien se escucha en los audios no es alias ‘Rodrigo’; sino una persona identificada como alias ‘Sergio’, un extorsionista recluido en el Patio 10 de la cárcel La Picaleña, en Tolima y que no tendría ningún tipo de relación con grupos armados ilegales.

Cepeda, pidió a la Fiscalía investigar la verdad sobre estos audios que según él buscan deslegitimarlo a él y al Pacto Histórico.



“Y queremos que, entonces, se determine si hay responsabilidad penal en cuanto a esta acción deliberada de confundir al electorado, buscar que se genere una imagen y una idea en la opinión pública de que -bien sea el candidato, bien sea el partido político, bien sea con la ayuda de terceros- estamos apelando a grupos armados para presionar al elector”, aseguró el aspirante

El candidato petrista también aprovechó la oportunidad para lanzar dardos contra sus contendores políticos. Hizo entrever, según él, que quienes estarían detrás de lo que llama “montaje” son la candidata Paloma Valencia y el expresidente Uribe, quienes buscan de cualquier manera ligarlo con la criminalidad. Por eso Cepeda pidió tanto a Valencia, como a Uribe, como a los candidatos Abelardo De La Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López, retractarse de cualquier afirmación sobre este tema.