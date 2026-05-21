Más de 9.200 testigos electorales en el exterior fueron acreditados por el CNE para las elecciones

Al cierre del plazo para la postulación de testigos electorales en el exterior, auditores de sistemas y observadores electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que fueron acreditadas 25.062 personas a través de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales. Su labor será acompañar y supervisar las elecciones de presidente y vicepresidente de la República.

Según el reporte oficial, 9.624 ciudadanos fueron acreditados como testigos electorales en el exterior, quienes ejercerán labores de vigilancia y control en las 3.670 mesas de votación instaladas en 67 sedes diplomáticas habilitadas para la jornada electoral.

Además, el CNE registró 1.167 auditores de sistemas, encargados de verificar y monitorear los procesos tecnológicos y las plataformas utilizadas durante las elecciones. Su trabajo busca garantizar la seguridad, confiabilidad e integridad de la información electoral. Por otro lado, las organizaciones de observación electoral contarán con 14.271 observadores nacionales e internacionales, quienes realizarán seguimiento al desarrollo de los comicios y, posteriormente, presentarán recomendaciones orientadas a fortalecer la transparencia, la democracia y el sistema electoral colombiano.

El director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra Fandiño, destacó la importancia de estos actores para garantizar la legitimidad y transparencia de las elecciones previstas para el próximo 31 de mayo. Asimismo, reiteró el llamado a las organizaciones políticas para continuar con la postulación de testigos electorales en las mesas de votación dentro del territorio nacional.



“Hacemos un llamado a las 12 organizaciones políticas que inscribieron candidatos a la Presidencia de la República para que sigan postulando a sus testigos de mesa en el territorio colombiano. Tenemos hasta el domingo 24 de mayo, a las 11:59 p. m., para realizar dicha postulación”, señaló el funcionario.

El CNE también resaltó que esta será la jornada electoral con la mayor presencia de misiones internacionales de observación electoral en la historia reciente de los comicios en Colombia.