Elecciones presidenciales: hay nueva fecha para postulación de testigos electorales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) extendió el plazo para que las diferentes agrupaciones políticas postulen a sus testigos electorales, de cara a los próximos comicios del 31 de mayo de 2026, donde los ciudadanos elegirán al próximo presidente y vicepresidente de la República.

A través de la Resolución Sala Plena No. 2659 de 2026, la autoridad electoral modificó el calendario estipulado y determinó que la nueva fecha límite será este jueves 28 de mayo hasta las 5:00 de la tarde. Esta medida busca otorgar mayor margen de tiempo para que los partidos y movimientos políticos culminen el registro de sus veedores y aseguren la cobertura total en las urnas.

Cifras y logística de la jornada democrática

La magnitud del proceso electoral de este domingo exige un despliegue masivo de supervisión para garantizar la transparencia en los escrutinios. Según el último balance oficial del CNE, el panorama logístico y de participación se configura de la siguiente manera:



Mesas habilitadas: el organismo electoral dispuso un total de 118.346 mesas de votación en todo el territorio nacional.

en todo el territorio nacional. Actores registrados a la fecha: ya se encuentran postulados y acreditados 223.929 actores electorales , una cifra que engloba no solo a testigos de mesa, sino también a auditores de sistemas y observadores nacionales e internacionales.

, una cifra que engloba no solo a testigos de mesa, sino también a auditores de sistemas y observadores nacionales e internacionales. Límite por mesa: cada agrupación política que compita en la contienda tiene el derecho de inscribir hasta un (1) testigo electoral por cada mesa de votación.

El CNE recordó que el trámite debe realizarse de manera obligatoria de forma virtual. Para ello, se encuentra habilitada la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, una herramienta tecnológica desarrollada para optimizar el procesamiento de los datos y agilizar la expedición de las credenciales.

Foto: CNE

Las agrupaciones interesadas pueden gestionar el registro de sus representantes ingresando directamente al portal oficial: actoreselectoralespresidencia.cne.gov.co/auth/login. Adicionalmente, la entidad ha dispuesto un videotutorial detallado en sus canales oficiales para guiar paso a paso a los usuarios en este proceso de carga de información.



Los ciudadanos debidamente acreditados bajo esta convocatoria asumirán la trascendental responsabilidad de ejercer labores de vigilancia antes, durante y después de la jornada electoral, convirtiéndose en piezas clave para blindar de legitimidad y dar plenas garantías a los resultados en las urnas.