Santander ya tiene desplegado el 70 % de la fuerza pública para elecciones

Más de 2.080 uniformados de la Policía fueron desplegados en Santander para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 31 de mayo.

El operativo fue confirmado por el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, quien aseguró que el objetivo es brindar garantías para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre, segura y transparente.

De acuerdo con las autoridades, en los municipios bajo la cobertura del Departamento de Policía Santander estarán habilitados 484 puestos de votación, distribuidos en 114 zonas urbanas y 370 rurales, con un total de 1.888 mesas para atender un potencial electoral de 575.423 ciudadanos.

La Policía tendrá presencia directa en 121 puestos de votación, cubriendo 1.393 mesas y acompañando a más de 470.000 ciudadanos habilitados para sufragar. Además, la Dirección General de la Policía Nacional envió 120 uniformados en comisión para reforzar las labores de vigilancia, prevención y reacción en puntos estratégicos del departamento.



El dispositivo de seguridad también contará con el apoyo del Ejército Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, con el fin de garantizar cobertura en el 100 % de los puestos de votación.

Según informó la Policía, el Ejército estará encargado de la seguridad en 358 puestos rurales, mientras que el INPEC custodiará cuatro puestos de votación y uno compartido con la Policía Nacional.

“Para fortalecer la capacidad de reacción durante la jornada electoral, las autoridades dispondrán de cuatro Dispositivos Mínimos de Atención, seis grupos de reacción y una sección de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, ubicados estratégicamente en diferentes zonas del departamento”, explicó el coronel Nestor Arévalo, comandante de la Policía en Santander.

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Por su parte, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, indicó que desde la Gobernación se viene acompañando toda la logística del proceso electoral.

“Se le hace acompañamiento a toda la intervención de los recursos, logística y más de 30 mil funcionarios públicos trabajando para este proceso electoral de nivel nacional en el departamento de Santander. Estamos en más del 70 % de despliegue de fuerza pública en los diferentes municipios de Santander que ya están en la zona en temas de seguridad”, manifestó el funcionario.