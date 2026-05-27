¿Desde cuándo inicia la ley seca por elecciones del 31 de mayo? Advierten duras sanciones

El Gobierno Nacional confirmó cuáles son las medidas de orden público que se implementarán en el país durante las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Entre ellas, la más importante para la población nacional es la aplicación de la ley seca en todo el territorio colombiano, una restricción que tiene como objetivo garantizar la tranquilidad y seguridad a lo largo de la jornada electoral.

La medida quedó establecida en el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio del Interior. De acuerdo con el documento, la restricción empezará a regir desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y continuará hasta las 12:00 del mediodía del 1 de junio.

Durante todo este periodo estará rotundamente prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes, tanto en establecimientos comerciales como en espacios públicos. Adicionalmente, las autoridades locales tendrán la posibilidad de ampliar los horarios de la restricción según consideren los riesgos para el orden público.

Ley seca en elecciones presidenciales: horarios y restricciones en Colombia

Ley seca en Bogotá. Foto: Alcaldía, archivo Blu Radio.

La ley seca es una de las medidas más tradicionales durante las jornadas electorales en Colombia. El objetivo es reducir posibles alteraciones del orden y facilitar la labor de las autoridades durante el proceso de votación y escrutinio.

La restricción aplicará en bares, discotecas, tiendas, supermercados y demás establecimientos donde usualmente se comercializan bebidas alcohólicas. Quienes incumplan el ordenamiento enfrentarán sanciones.

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Además, el decreto también señala que alcaldías y gobernaciones podrán endurecer las medidas según las condiciones de seguridad en sus territorios.

Elecciones del 31 de mayo tendrán más restricciones

Además de la ley seca, el Gobierno nacional anunció otras disposiciones especiales para las elecciones del 31 de mayo. Una de ellas será el cierre de fronteras terrestres y fluviales, que iniciará desde las 6:00 de la mañana del sábado 30 de mayo y culminará a las 6:00 de la mañana del 1 de junio.

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La medida tiene el objetivo de reforzar controles migratorios y garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral. Además, se prohibirá la difusión de encuestas, sondeos y proyecciones electorales durante el día de votación. Asimismo, quedará suspendida toda propaganda política en radio, televisión, prensa y espacios públicos.

Las autoridades advirtieron que carteles, pasacalles, afiches y vallas que permanezcan exhibidos durante la jornada podrán ser decomisados por la Policía.

Gobierno limita reuniones políticas durante jornada electoral

Otra de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo establece que desde el 25 de mayo y hasta el 1 de junio los actos políticos únicamente podrán realizarse en recintos cerrados.

Igualmente, durante el día de elecciones estará prohibida la contratación de pregoneros, guías o informadores electorales en las calles.

El decreto también recordó que los únicos resultados oficiales autorizados serán los divulgados por la Organización Electoral y que toda información relacionada con seguridad y orden público deberá provenir exclusivamente de fuentes oficiales.

