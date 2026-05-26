Recta final de las elecciones: Recap - programa completo 26 de mayo de 2026

Actualizado: 26 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados este martes, 26 de mayo, en Recap Blu:
- Recta final de las elecciones presidenciales en Colombia: a cuatro días de los comicios, las campañas concentran sus esfuerzos en conquistar a los votantes indecisos, mientras continúan las controversias por eventos políticos, debates cancelados y estrategias electorales.
- Polémica por presunta participación en política del presidente Gustavo Petro: la Comisión de Acusación abrió investigaciones disciplinaria y penal contra el mandatario. Además, la candidata Claudia López presentó una denuncia argumentando múltiples intervenciones del presidente en la campaña electoral.
- Inicio de las votaciones de colombianos en el exterior: ya comenzaron las elecciones en consulados de diferentes países. El programa analizó las denuncias por largas filas, especialmente en Miami, y entrevistó al cónsul Oscar Fernando Marmolejo sobre las garantías y la transparencia del proceso.
- Investigaciones y decisiones judiciales por corrupción: se destacaron la negativa al allanamiento de cargos de Olmedo López en el caso UNGRD, la condena al exsenador John Moisés Besaile, la ratificación de medidas contra Karen Manrique y la imputación a la exgobernadora de Arauca, Luz Barrios, por el caso Aremca.
- Actualidad deportiva y cuenta regresiva para el Mundial 2026: la Selección Colombia inició su concentración en Bogotá, jugadores como Davinson Sánchez y David Ospina hablaron de la ilusión mundialista y se repasaron las convocatorias de varias selecciones clasificadas.
- Primeros detalles de Toy Story 5: se confirmó que el cantante Bad Bunny prestará su voz a un nuevo personaje llamado “Pizza con Gafas”, una de las novedades de la próxima película de la franquicia animada.