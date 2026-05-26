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Recta final de las elecciones: Recap - programa completo 26 de mayo de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados este martes, 26 de mayo, en Recap Blu:

  1. Recta final de las elecciones presidenciales en Colombia: a cuatro días de los comicios, las campañas concentran sus esfuerzos en conquistar a los votantes indecisos, mientras continúan las controversias por eventos políticos, debates cancelados y estrategias electorales.
  2. Polémica por presunta participación en política del presidente Gustavo Petro: la Comisión de Acusación abrió investigaciones disciplinaria y penal contra el mandatario. Además, la candidata Claudia López presentó una denuncia argumentando múltiples intervenciones del presidente en la campaña electoral.
  3. Inicio de las votaciones de colombianos en el exterior: ya comenzaron las elecciones en consulados de diferentes países. El programa analizó las denuncias por largas filas, especialmente en Miami, y entrevistó al cónsul Oscar Fernando Marmolejo sobre las garantías y la transparencia del proceso.
  4. Investigaciones y decisiones judiciales por corrupción: se destacaron la negativa al allanamiento de cargos de Olmedo López en el caso UNGRD, la condena al exsenador John Moisés Besaile, la ratificación de medidas contra Karen Manrique y la imputación a la exgobernadora de Arauca, Luz Barrios, por el caso Aremca.
  5. Actualidad deportiva y cuenta regresiva para el Mundial 2026: la Selección Colombia inició su concentración en Bogotá, jugadores como Davinson Sánchez y David Ospina hablaron de la ilusión mundialista y se repasaron las convocatorias de varias selecciones clasificadas.
  6. Primeros detalles de Toy Story 5: se confirmó que el cantante Bad Bunny prestará su voz a un nuevo personaje llamado “Pizza con Gafas”, una de las novedades de la próxima película de la franquicia animada.

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