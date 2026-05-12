CTI inspecciona instalaciones del Inpec en Bogotá por presunta corrupción interna

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan una operación judicial en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en Bogotá, en medio de una investigación por un presunto caso de corrupción relacionado con la oficina de traslados de la entidad penitenciaria.

La diligencia se desarrolla por orden de la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación y tiene como propósito verificar posibles irregularidades en los procedimientos de traslado de personas privadas de la libertad ordenados por el Inpec.

De acuerdo con la Fiscalía, se trata de una actuación judicial enmarcada dentro de una investigación penal que se sigue por hechos asociados a presuntos actos de corrupción al interior de esa dependencia. Los investigadores buscan recopilar documentación, registros y otros elementos materiales probatorios que permitan establecer si existieron anomalías en el manejo de los traslados carcelarios.

Dragoneante del Inpec Foto: referencia, AFP

Hasta el momento, las autoridades no han revelado resultados preliminares de las pesquisas ni han confirmado si existen funcionarios específicos del Inpec bajo investigación formal dentro de este proceso penal.



Según se conoció, funcionarios del Inpec colaboraron con los agentes judiciales durante el desarrollo de la inspección y facilitaron la recolección de la información requerida por el ente acusador para avanzar en las verificaciones.

La diligencia hace parte de las actuaciones que adelanta la Fiscalía en casos relacionados con posibles redes de corrupción dentro del sistema penitenciario y busca establecer si hubo manipulación irregular en la asignación o autorización de traslados carcelarios.