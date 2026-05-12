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Consejo de Estado a presidente Petro: “A poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”

Una dura respuesta por parte del alto tribunal al presidente Gustavo Petro tras su arremetida contra esa corporación por la decisión de suspender provisionalmente el decreto que ordenaba el traslado de los ahorros pensionales

Gustavo Petro
Gustavo Petro
Foto: Presidencia
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 12 de may, 2026

El Consejo de Estado le respondió con contundencia al presidente Gustavo Petro quien en las últimas horas arreció sus críticas contra el alto tribunal, incluso pidió demandar al magistrado de la Sección Segunda, Juan Enrique Bedoya, quien adoptó como medida cautelar la suspensión provisional de la totalidad del decreto con el que el Gobierno ordenaba el traslado de 25 billones de ahorros pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.

“El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”, señaló el Consejo de Estado.

consejo de estado.jpg
Consejo de Estado.
Foto: imagen de archivo.

Además, el Consejo de Estado manifestó su preocupación por lo que calificó como desinformación y descontextualización de las decisiones judiciales, advirtiendo que estas actuaciones deterioran la confianza institucional y debilitan el Estado de derecho.

“Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”, aseveró el alto tribunal.

Señaló el Consejo de Estado que este tipo de discursos pueden traducirse en hostigamientos contra los jueces y poner en riesgo tanto la integridad institucional como la seguridad personal de quienes administran justicia.

“La libertad de expresión, cuyo ejercicio garantiza nuestro ordenamiento y protegemos los jueces de República, no puede ser invocada para edificar mensajes que privilegian el impacto”.

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