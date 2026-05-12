Presidente de Colpensiones: “Pensionados recibirán los pagos de pensiones en los siguientes meses”

En diálogo con Mañanas Bu, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, envió un mensaje de tranquilidad a los miles de colombianos que recientemente se trasladaron de los fondos privados al régimen público. Ante la incertidumbre generada por la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado, Dussán aseguró que los pagos están garantizados: “Claro que van a recibir el pago de la pensión porque ya la decretamos”.



Pagos

A pesar de la pugna jurídica, Dussán explicó que Colpensiones cuenta con la liquidez necesaria para responder por las mesadas de mayo, junio, julio y el resto del año. Según el funcionario, la entidad se apoya en el Presupuesto General de la Nación, que para este rubro supera los 35 billones de pesos, además de los aportes de los afiliados actuales.

Blu Radio. Colpensiones Bucaramanga //Foto: Blu Radio

Sin embargo, advirtió que la decisión del magistrado del Consejo de Estado afecta la operatividad prevista. “La decisión judicial genera un grave impacto sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano en cuanto impide el traslado a la administradora colombiana de pensiones de los recursos correspondientes”, señaló Dusán, refiriéndose a los cerca de 5 billones de pesos que los fondos privados (AFP) deben girar por las personas que ya consolidaron su derecho pensional.



Los 5 billones de pesos

Todo radica en el traslado de recursos de aproximadamente 20,000 a 36,000 personas que hicieron uso de la "ventana de traslado" y ya tienen derecho a su jubilación. Dussán sostiene que, aunque el decreto esté suspendido, la obligación de los fondos privados persiste bajo la Ley 100 y el artículo 76 de la Ley 2381.

“Esa plata es de ellos [los pensionados] y como ellos tienen los recursos para pagar las pensiones, nosotros adelantaremos las acciones necesarias”, afirmó el presidente de Colpensiones. Dussán cuestionó la postura de las administradoras privadas y de Asofondos, calificando de "irresponsables" algunas afirmaciones sobre la falta de claridad en las cuentas y enfatizando que “los fondos privados de pensiones deben pagarle esos recursos a Colpensiones”.



Recursos legales y el futuro de la reforma

Para revertir la suspensión, el Gobierno Nacional presentará un recurso de súplica ante la sala del Consejo de Estado, buscando que se habilite nuevamente el decreto que permitía a los fondos pagar la deuda mediante títulos de tesorería (TES) ante la falta de efectivo.

Dusán concluyó haciendo un llamado a la celeridad judicial: “Esperamos que la Corte Constitucional falle rápidamente la vigencia de la ley y que la sala del Consejo de Estado corrija la decisión”. Mientras se resuelven estos "entuertos" jurídicos, el presidente de la entidad reiteró que el sistema no colapsará y que buscará mantener la sostenibilidad mediante el cobro de lo que considera una obligación legal clara de los fondos privados.



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