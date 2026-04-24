¿Qué hará Colpensiones con la plata de fondos privados? “Estará protegida”, dice Jaime Dussán

En diálogo con Mañanas Blu, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, se refirió a la orden el Gobierno en la que obligará a los fondos privados de pensiones a trasladar a Colpensiones unos 25 billones de pesos en ahorro de algunos afiliados y les da un mes para cumplir la orden. Aquí le explicamos si sus ahorros se ven afectados y qué pasará con ellos.



No es para todos los afiliados: solo para quienes ya se fueron a Colpensiones

La orden implica que se van a mover ahorros de afiliados que usaron la oportunidad de traslado entre regímenes de pensiones, algo que afecta a unas 127 mil personas en un sistema con unos 18 millones de afiliados que están activos y aportan para pensión.

Ante las dudas sobre el manejo de estos recursos, Dussán fue enfático al asegurar que el dinero de los ahorradores no corre riesgo: “Aquí hay que tener la confianza plena que esos recursos van a ser recursos que están colocados y muy bien protegidos”.



El origen de los 25 billones de pesos

Según explicó Dussán, el traslado masivo de recursos responde al flujo de afiliados que han decidido pasar del régimen privado al público haciendo uso de la "doble asesoría". El funcionario detalló que, mientras menos de 1,000 personas pasaron a fondos privados, “de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, superamos los 109.000” afiliados.

De este grupo, aproximadamente 24,000 personas ya cuentan con derechos pensionales consolidados, lo que representa cerca de 5 billones de pesos.

Los 19.8 o 20 billones restantes corresponden a ciudadanos que se trasladaron voluntariamente pero aún no han cumplido la edad o los requisitos para pensionarse.



El presidente de Colpensiones defendió la legalidad del movimiento citando el artículo 13 de la Ley 100, argumentando que “la gente no puede estar en dos sistemas... al trasladarse del sistema privado al sistema público, queda en el sistema público y en consecuencia se traslada con sus recursos”.



El mecanismo: De bonos a fiducias

Dada la magnitud de la cifra, Dussán aclaró que los fondos privados no entregarán el dinero en efectivo de manera inmediata, sino a través de títulos de deuda pública conocidos como TES. “El decreto... posibilita que los fondos privados pasen los recursos a pensiones... y lo haga a través de papeles, es decir, de TES, porque ellos nos han dicho que no tienen los recursos efectivos”, señaló.

Estos recursos no entrarán directamente al Presupuesto General de la Nación, sino que serán administrados inicialmente por una entidad financiera externa para garantizar su rentabilidad. Dussán informó que “ahora lo estamos haciendo a través de la Fiduciaria La Previsora Nacional que está controlada por la Superintendencia Financiera”.

Una vez la Corte Constitucional emita un fallo definitivo sobre la reforma pensional, el objetivo es trasladar estos activos al fondo que se creará en el Banco de la República.

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Escuche aquí la entrevista: