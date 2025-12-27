Si el salario mínimo sube un 19 %: esto costará el pasaje de transporte público en 2026

Recientemente, durante una entrevista con Blu Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a lo que podría ser el aumento del salario mínimo para el año 2026. Aunque aclaró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro aún no ha definido una cifra concreta, señaló que ya se están evaluando los escenarios posibles y las variables que exige tanto la ley como la Constitución.

En la conversación, el ministro habló de un posible incremento entre el 18 % y el 19 %, pero fue enfático en que todavía no hay una decisión tomada. “No tenemos datos concluyentes porque estamos precisamente construyendo el decreto de incremento”, afirmó Sanguino. Mientras avanza ese proceso, el tema ya empieza a generar expectativas y preocupaciones entre los colombianos, especialmente por el impacto que podría tener en el costo de vida.

Aunque muchas personas ven con buenos ojos un aumento de esa magnitud, hay detalles que podrían terminar golpeando el bolsillo en el día a día, como el transporte público, uno de los gastos más frecuentes para millones de ciudadanos.



Aumento del salario mínimo y posible impacto en el transporte

Si bien el ministro no confirmó que el salario mínimo suba un 19 %, tampoco descartó esa posibilidad. Actualmente, sin contar el auxilio de transporte, el salario mínimo legal vigente es de $1.423.500. Con un incremento del 19 %, este podría ubicarse alrededor de los $1.693.965.

Desde el Gobierno se ha señalado que un aumento de este tipo busca dinamizar la economía y mejorar el poder adquisitivo. Sin embargo, uno de los efectos colaterales podría ser el ajuste en las tarifas del transporte público. En Bogotá, por ejemplo, el pasaje de TransMilenio tiene un costo actual de $3.200.



De acuerdo con una propuesta que ha circulado en el Concejo de Bogotá, el pasaje podría subir a $3.450 en 2026, un incremento cercano al 9 %. Según explicó en su momento la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, este ajuste responde a los altos costos de operación del sistema, que se ven directamente influenciados por el aumento del salario mínimo.

En un escenario hipotético, si la tarifa llegara a incrementarse en un 19 %, el pasaje podría costar cerca de $3.808. Esto implicaría que un usuario que realiza dos viajes diarios gastaría alrededor de $228.480 mensuales solo en TransMilenio.

Pasajes de TransMilenio X: @TransMilenio

¿Cuánto costarían los pasajes en municipios cercanos a Bogotá?

El impacto no se limitaría a la capital. En municipios como Soacha, desde donde miles de personas se movilizan a diario hacia Bogotá, el transporte interno tiene un costo de $2.000. Con un aumento del 19 %, la tarifa podría subir a $2.380. El pasaje hacia Bogotá, que hoy ronda los $3.000, podría llegar a $3.570.

En otros municipios de la sabana de Bogotá, el panorama sería similar. Por ejemplo:



Portal 80 – El Rosal: pasaría de $8.000 a cerca de $9.520.

Bogotá – Facatativá: subiría hasta aproximadamente $9.877.

Bogotá – Mosquera: podría llegar a $7.140.

Aunque se trata de cifras hipotéticas, es importante recordar que las empresas de transporte son las que finalmente definen los incrementos, teniendo en cuenta sus costos de operación. Aun así, el aumento del salario mínimo suele ser un factor clave en estas decisiones.