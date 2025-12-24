Ponen fin a las filas en TransMilenio: estrategia permite recargar TuLlave en la página del Distrito

La movilidad de Bogotá sigue siendo uno de los dolores de cabeza más grandes para miles de ciudadanos. El uso diario de TransMilenio y del SITP no solo impacta el bolsillo, sino también el tiempo de las personas, que a menudo deben enfrentarse a largas filas para ingresar al sistema o recargar sus pasajes. Esa realidad, repetida a diario en estaciones y portales, se convirtió en una de las principales quejas de los usuarios del transporte público en la capital.

En medio de ese panorama, la digitalización de trámites en la ciudad continúa avanzando y suma una novedad que apunta a aliviar parte de esa carga. Desde esta semana, la tarjeta TuLlave ya puede recargarse directamente a través del portal web de la Alcaldía de Bogotá, una alternativa que promete reducir filas y facilitar la vida a millones de usuarios del sistema.

La medida busca centralizar servicios en una sola plataforma digital, accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento. Para muchos ciudadanos, esto significa menos desplazamientos, menos tiempo perdido y una experiencia más ágil al momento de preparar sus viajes diarios.



Recarga digital de la tarjeta TuLlave desde la web del Distrito

Tarjeta de TuLlave Foto: @tullaveplus

La recarga en línea de TuLlave se integra a la plataforma Pagos Bogotá, que ya funciona como una ventanilla digital para realizar distintos pagos distritales. A través de este portal, los ciudadanos no solo pueden cargar saldo a su tarjeta de transporte, sino también pagar impuestos, cancelar servicios y adelantar varios trámites sin necesidad de acudir a puntos físicos.

Desde el Distrito señalaron que la intención es facilitar los trámites cotidianos y aprovechar la tecnología para mejorar la relación entre la ciudadanía y la administración. Adriana Vargas, subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía, explicó que esta innovación hace parte del proceso de modernización de Bogotá y busca que acciones tan comunes como recargar la tarjeta de transporte se hagan de forma más sencilla y rápida.

Actualmente, el portal bogota.gov.co permite realizar más de 1.400 trámites, además de agendar citas y acceder a orientación ciudadana. Con la incorporación de la recarga de TuLlave, la plataforma fortalece su papel como principal canal de interacción entre el Distrito y los habitantes de la ciudad.



A quién beneficia la recarga digital de TuLlave en Bogotá

La nueva opción de recarga está pensada para un amplio grupo de ciudadanos, especialmente para quienes usan el transporte público a diario. Entre los principales beneficiados están:



Usuarios frecuentes de TransMilenio y del SITP, que ya no tendrán que hacer filas para recargar saldo.

Personas que prefieren los pagos digitales y buscan reducir el uso de efectivo.

Ciudadanos que quieren ahorrar tiempo y evitar desplazamientos innecesarios a puntos de recarga.

El servicio funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que permite planear los viajes con mayor flexibilidad. Además, cuenta con protocolos de seguridad para proteger la información personal y las transacciones realizadas en la plataforma.

Con esta medida, Bogotá da un paso más en la digitalización de sus servicios y responde a una de las necesidades más sentidas de quienes se mueven a diario por la ciudad. Aunque no soluciona todos los problemas de movilidad, la recarga digital de TuLlave representa un alivio práctico en la rutina de miles de usuarios.

