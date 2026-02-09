Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, lunes 9 de febrero de 2026

El Sinuano Día sigue siendo uno de los chances más tradicionales y consultados en la Costa Caribe de Colombia. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha consolidado como una opción confiable para miles de jugadores que revisan los resultados diariamente.



Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 9 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 9 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m. Esta puntualidad en la difusión ha fortalecido la confianza de los jugadores en este reconocido chance del Caribe colombiano.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El juego ofrece varias formas de participar, adaptadas a diferentes presupuestos y estilos de apuesta:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Sinuano Día se adapta tanto a jugadores ocasionales como a apostadores frecuentes.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Las apuestas están disponibles desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos y explica su amplia popularidad en varias regiones del país.



Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio del Sinuano Día, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse documentos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (emitida en los últimos 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Este proceso garantiza pagos seguros y transparentes, reafirmando la posición del Sinuano Día como uno de los chances más importantes del Caribe colombiano.