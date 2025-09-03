Usuarios de TransMilenio no perderán dinero por bloqueos: así pueden pedir el reembolso

Vivir en Bogotá es un asunto complejo, especialmente por las dificultades en la movilidad a causa de las múltiples obras. Los trancones se han convertido en una de las principales razones por las que los ciudadanos manifiestan su inconformidad.

Sin embargo, hay otro factor que además golpea directamente el bolsillo de los bogotanos.

Las constantes manifestaciones en la capital, que suelen bloquear las vías principales, generan aún más caos. En muchos casos, los usuarios de TransMilenio deben bajarse de los buses y caminar largos trayectos para llegar a sus destinos.

Ante esta situación, varios pasajeros sienten que el pasaje se pierde, pero lo cierto es que existe un mecanismo para recuperar ese dinero.



Así puede pedir la devolución de pasajes en TransMilenio

De acuerdo con el reglamento de TransMilenio, cuando se presenta un bloqueo, una protesta o un accidente que interrumpe el recorrido, el servicio deja de cumplir su función.

Por esta razón, los usuarios tienen la opción de solicitar la devolución del valor del pasaje. El trámite es sencillo, aunque requiere cumplir ciertos requisitos.

El primer paso consiste en presentar un derecho de petición a través de los canales de atención de TransMilenio o de Recaudo Bogotá.

Publicidad

Recarga de pasaje TransMilenio Foto: tomada de tullaveplus.gov.co

En este documento se deben incluir los datos personales del pasajero: nombre completo, número de cédula, número de la tarjeta TuLlave, hora de ingreso al sistema, correo electrónico y teléfono de contacto.

Una vez radicada la solicitud, la entidad estudiará el caso y dará respuesta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este beneficio aplica únicamente para quienes cuentan con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que es la única que permite validar la información del usuario y verificar su ingreso al sistema.



Bloqueos y trancones afectan a los usuarios de Bogotá

El problema de la movilidad en la ciudad es considerable. Según cifras de TomTom Traffic, los bogotanos pierden en promedio 119 horas al año atrapados en trancones.

Publicidad

A este panorama se suman los retrasos ocasionados por siniestros viales y por manifestaciones que paralizan sectores completos, lo que obliga a miles de personas a caminar durante extensas jornadas para poder llegar a sus trabajos o viviendas.

Un caso reciente ocurrió en la Avenida Caracas, cuando una falla mecánica dejó un bus varado, afectando la movilidad en la NQS, la Autopista Norte y la Calle 80.

Frente a la situación, la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, reconoció que ese corredor es un “punto crítico en el sistema” y que incluso la grúa destinada para retirar el vehículo sufrió demoras por la congestión.

En medio de este panorama, la posibilidad de reclamar el pasaje perdido representa un alivio para los usuarios que sienten que pagar por el servicio no siempre se traduce en un beneficio.

Por ello, la recomendación es personalizar la tarjeta TuLlave y recordar que existen mecanismos legales para hacer valer los derechos de los pasajeros.