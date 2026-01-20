En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fueron liberados dos hermanos que estaban secuestrados por el ELN en Arauca

Fueron liberados dos hermanos que estaban secuestrados por el ELN en Arauca

Hugo y Luis González Godoy, quienes habían sido secuestrados el pasado 9 de enero en zona rural del municipio de Tame, Arauca, fueron liberados, según informó la Defensoría del Pueblo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad