Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, jueves 5 de febrero de 2026

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares y consultados en Colombia. Cada día, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la ilusión de confirmar si su número fue el ganador, convirtiendo este juego en una referencia habitual para quienes apuestan desde temprano.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 5 de febrero de 2026, es el 6073 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
|Dorado Mañana
|4 febrero 2026
|5146 - 3
El valor de los premios depende del tipo de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Según la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se pueden obtener las siguientes ganancias:
Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, una opción adicional que amplía las posibilidades de premio cuando coincide con otras cifras del resultado.
El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y sus resultados se publican después de las 11:00 a. m. No hay sorteos los domingos ni los días festivos, lo que lo convierte en una consulta frecuente para quienes revisan los resultados a primera hora del día.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para hacerlo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estos pasos garantiza un proceso de pago ágil, seguro y confiable para los ganadores de este tradicional sorteo de chance en Colombia.