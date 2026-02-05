Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, jueves 5 de febrero de 2026

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares y consultados en Colombia. Cada día, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la ilusión de confirmar si su número fue el ganador, convirtiendo este juego en una referencia habitual para quienes apuestan desde temprano.



Número ganador de Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 5 de febrero de 2026, es el 6073 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.

Número ganador: 6073

Dos últimas cifras: 73

Tres últimas cifras: 073

La quinta: 6

Últimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 4 febrero 2026 5146 - 3 Dorado Mañana 3 febrero 2026 8537 - 8 Dorado Mañana 2 febrero 2026 9801 - 6 Dorado Mañana 31 enero 2026 0909 - 9 Dorado Mañana 30 enero 2026 8632 - 7 Dorado Mañana 29 enero 2026 6425 - 9 Dorado Mañana 27 enero 2026 9135 - 5 Dorado Mañana 26 enero 2026 4228 - 4 Dorado Mañana 24 enero 2026 4504 - 0 Dorado Mañana 23 enero 2026 1942 - 3

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El valor de los premios depende del tipo de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Según la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se pueden obtener las siguientes ganancias:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

50 veces lo apostado Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, una opción adicional que amplía las posibilidades de premio cuando coincide con otras cifras del resultado.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y sus resultados se publican después de las 11:00 a. m. No hay sorteos los domingos ni los días festivos, lo que lo convierte en una consulta frecuente para quienes revisan los resultados a primera hora del día.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para hacerlo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estos pasos garantiza un proceso de pago ágil, seguro y confiable para los ganadores de este tradicional sorteo de chance en Colombia.