En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Pacto Histórico
Iván Cepeda
Informe HRW

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Comunidades del sur de Bolívar en riesgo por enfrentamientos entre grupos armados, alerta Defensoría

Comunidades del sur de Bolívar en riesgo por enfrentamientos entre grupos armados, alerta Defensoría

La Defensoría del Pueblo lanzó una Alerta Temprana para cuatro municipios del sur de Bolívar, ante el aumento de la confrontación entre grupos armados ilegales que disputan un corredor clave entre los ríos Magdalena y Cauca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad