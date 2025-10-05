Cinco integrantes de disidencias se entregaron en Huila; entre ellos, una menor de edad

El Ejército Nacional confirmó que cinco integrantes del grupo armado organizado residual Estructura ‘Ismael Ruiz’, subestructura ‘Hernando González Acosta’, al mando de ‘Iván Mordisco’, se entregaron ante tropas del Batallón de Artillería N.º 9 Tenerife.

Entre los sometidos se encuentra una menor de 14 años, reclutada hace tres meses en La Plata, así como alias ‘Estiven’, identificado como segundo cabecilla de la facción ‘Hernando González Acosta’, y alias ‘Jordán’, jefe de finanzas y presunto responsable de extorsiones en el occidente del Huila.

De alias ‘Jordán’ se conoció a partir de unos audios enviados a pobladores, en los que convocaba a una reunión con transportadores el pasado 18 de septiembre. En uno de los mensajes se escucha:

“Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Me presento: mi nombre es Jordán González, hago parte del frente Hernando González Acosta. Bueno, compañeros, esto es para todos los que tienen camiones, turbos en La Argentina, Belén y sus alrededores: se presentan mañana, 18 de septiembre, a las 8:00 de la mañana en la vereda San Vicente, corregimiento de Gallego, en La Plata, para debatir unos puntos de suma importancia con ustedes”.



Estos disidentes serían también los responsables de instrumentalizar a la población civil para, en medio de una asonada, frenar el avance de las tropas en la región, hechos registrados el pasado 20 de septiembre en zona rural de La Plata.

Foto: Suministrada

Luego del sometimiento y gracias a la información suministrada, militares adscritos al Batallón Pigoanza, en zona rural de Íquira, lograron la incautación de una pistola calibre 9 mm, cinco fusiles calibre 5,56, ocho proveedores para fusil, 428 cartuchos calibre 5,56 y un artefacto explosivo improvisado (AEI).