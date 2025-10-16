Agredieron a operario de aseo en Rionegro, Antioquia, por pedir no arrojar basuras a la calle

Tres hombres golpearon brutalmente a un operario de aseo del municipio de Rionegro, Antioquia. Debido a que la agresión quedó registrada en un video de seguridad, la rápida acción de las autoridades permitió la captura de los responsables.

Hay indignación en el municipio de Rionegro tras un grave hecho de intolerancia del que fue víctima en las últimas horas un operario de la empresa Verde Limpio Colombia, quien presta los servicios de limpieza y mantenimiento del espacio público en esa localidad del Oriente antioqueño.

Según las autoridades, el hombre fue víctima de una brutal golpiza cerca al parque principal del municipio luego de haberle llamado la atención a tres ciudadanos por arrojar residuos en la vía pública.

Tras la solicitud, el operario fue agredido por las tres personas resultando con graves lesiones en su rostro, incluyendo fracturas y pérdida de piezas dentales. Carolina Tejada, secretaria de Gobierno de Rionegro, rechazó desde la administración local esta situación.



“"Rechazamos los actos de violencia causados a un funcionario de la empresa de aseo de nuestro municipio. Reiteramos nuestra solidaridad con el funcionario y su familia. Hacemos un llamado a toda la comunidad rionegrera a la cultura ciudadana", aseguró la funcionaria.

Tras lo ocurrido, la reacción oportuna por parte de la Policía permitió minutos después la captura de los tres hombres que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Desde la empresa Verde Limpio también rechazaron esta agresión: “repudiamos categóricamente este acto violento e inaceptable, y exigimos respeto hacia quienes, con compromiso y esfuerzo, mantienen limpias las calles de nuestra ciudad. La empresa se encuentra brindando a su colaborador acompañamiento médico, legal y psicológico, además de todo el respaldo institucional necesario”, indicaron en un comunicado.

#Video un operario de barrido de la empresa de aseo Verde Limpio de @AlcRionegro fue brutalmente golpeado por 3 hombres mientras trabajaba. En cámara de seguridad quedó evidenciada la agresión y se logró la captura de los responsables. #MañanasBlu @jorgerivasu Video: @MiOriente pic.twitter.com/XAWE2ifQGS — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 16, 2025