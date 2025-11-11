Encuentran muerta a joven de 19 años que estaba desaparecida hace 10 días en Venecia, Antioquia

Tras días de búsqueda, autoridades confirman que el cuerpo hallado en Bolombolo corresponde a Emiliana Castrillón, la joven desaparecida desde el 1 de noviembre. Sus familiares y amigos hicieron recorridos, velatones y hasta buscaron en los buses; la Policía investiga qué ocurrió.

A pesar de las oraciones y súplicas de la familia de la joven de Emiliana Castrillón Herrera, joven de 19 años, que se encontraba hace más de una semana desaparecida, la historia de su desaparición no tuvo un final feliz.

“Con la mano en el corazón regresen a nuestra niña, por favor, regresarla bien”, ese era el pedido de su madre.

Sin embargo, se confirmó la muerte de la joven que permanecía desaparecida desde el pasado 1 de noviembre en el municipio de Venecia, Suroeste de Antioquia.



Tras labores de identificación por parte de Medicina Legal se informó que el cuerpo hallado por un trabajador de una finca cercana este 10 de noviembre en una quebrada del sector El Bazal, zona rural de esa localidad, sí corresponde al de la mujer, pues coincidían sus características físicas y tatuajes.

Personal del CTI y la Policía se desplazó al sitio para realizar la inspección del cadáver, cerrando así los días de incertidumbre para la familia y amigos de Emiliana, quien fue vista por última vez caminando con un hombre en el centro del municipio.

#Video Tras días de búsqueda, autoridades confirman que el cuerpo hallado en Bolombolo corresponde a Emiliana Castrillón, la joven desaparecida desde el 1 de noviembre. Sus familiares y amigos hicieron recorridos, velatones y hasta buscaron en los buses. #MañanasBlu pic.twitter.com/XpBiZIC0gk — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 11, 2025

Desesperados por la situación, durante todos estos días sus allegados pegaron carteles en todo el pueblo, en los buses intermunicipales, casa a casa, e inclusive en municipios cercanos sin tener ningún indicio de ella.

En este municipio del suroeste antioqueño la comunidad se solidarizó con la situación, a través de velatones y otros actos simbólicos para que Emiliana Castrillón Herrera volviera pronto a su casa con su familia, pero no fue posible.

Por lo pronto, se espera que con labores de Policía y Fiscalía, que avanza en la recolección de testimonios y en el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad, se pueda ubicar al hombre que acompañó a Emiliana la última vez que fue vista con vida.