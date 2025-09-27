Ofrecen $100 millones por 'Negro Brayan', responsable de homicidios en el Suroeste de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció en las últimas horas una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura de alias el ‘Negro Brayan’, presunto cabecilla de la estructura criminal Los Pacheco, señalada de ser la principal responsable de homicidios recientes en varios municipios del Suroeste.

El anuncio se realizó durante el Consejo de Seguridad que el mandatario lideró en la subregión, con la presencia de los alcaldes de Valparaíso, Caramanta, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico y La Pintada, además de representantes del Ejército, la Policía, la Fiscalía y organismos de control.

"Nosotros necesitamos complementar ese esfuerzo, no solo con tecnología, sino con colaboración ciudadana, para poder contrarrestar con mucha más eficacia el crimen y el delito. Recompensa, entonces, hasta de 200 millones de pesos por alias 'El Soldado' del clan del Golfo y hasta de 100 millones de pesos por alias 'Negro Bryan', de los Pacheco".

El mandatario también reiteró la recompensa de hasta 200 millones de pesos por alias ‘Soldado’, identificado como Nelson Enrique Guzmán Ruiz, cabecilla del Clan del Golfo en la región.



Durante la reunión, el Gobernador destacó los resultados recientes de la Fuerza Pública, entre ellos la neutralización de alias ‘Cedral’, alias ‘Amadeo’ y alias ‘Zarco Tigre’. Asimismo, pidió a la ciudadanía fortalecer la colaboración con las autoridades.

El gobernador pidió a la comunidad que apoye a las autoridades actuando como ‘sus ojos y oídos en el territorio’. Señaló que, aunque actualmente existen 237 mecanismos de participación ciudadana, estos resultan limitados frente a la extensión del departamento, por lo que es necesario reforzar el trabajo de la Fuerza Pública no solo con tecnología, sino también con información aportada por la ciudadanía.