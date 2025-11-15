En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / MinDefensa insiste en que operación donde murieron siete menores de edad se realizó bajo el DIH

MinDefensa insiste en que operación donde murieron siete menores de edad se realizó bajo el DIH

La cartera confirmó que los adolescentes habían sido reclutados por la facción ‘Mordisco’. Tres más fueron rescatados con vida durante la ofensiva, en la que se incautó un amplio arsenal y se protegió a 20 militares en “amenaza extrema”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad