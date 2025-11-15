MinDefensa insiste en que operación donde murieron siete menores de edad se realizó bajo el DIH

El Ministerio de Defensa reafirmó su compromiso con la protección de la población civil y, de manera especial, con la niñez y la adolescencia en todas las operaciones de la fuerza pública. La declaración se dio tras la operación del pasado 10 de noviembre contra la facción ‘Mordisco’ del GAO-r, que dejó 26 integrantes neutralizados.

Medicina Legal confirmó que entre los fallecidos había siete menores de edad que habían sido reclutados por esa organización criminal. El Ministerio lamentó profundamente el hecho y señaló que la acción permitió también recuperar con vida a tres adolescentes más, así como atender a un herido y evacuar a dos integrantes que decidieron someterse.

“De no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero —y las familias de estos valientes militares— estaríamos lamentando un atentado terrorista contra las tropas que, día y noche, trabajan por la seguridad y el bienestar del departamento del Guaviare”, indicó la cartera de defensa.

El Ministerio aseguró que toda la operación se llevó a cabo bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario, y que el apoyo aéreo, incluido el bombardeo, se utilizó para proteger a 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y bajo una amenaza considerada extrema.



“La operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego al Derecho Internacional Humanitario (DIH), respeto por los derechos humanos y la legislación nacional, incorporando todas las precauciones factibles para reducir riesgos a la población civil y a las personas protegidas”, aseguró.

Durante la intervención, la fuerza pública incautó un amplio arsenal compuesto por ametralladoras, fusiles, morteros, miles de municiones y 51 minas antipersonal. El operativo tenía como objetivo golpear a cabecillas de esa estructura, entre ellos alias ‘Pescado’, señalado de ataques violentos en el oriente del país.

El Ministerio recordó que las disidencias de ‘Mordisco’ financian su accionar mediante narcotráfico, minería ilegal, secuestro y extorsión, además de recurrir al reclutamiento forzado de menores, considerado un crimen de guerra.

Publicidad

Finalmente, la entidad expresó su solidaridad con las familias de los menores fallecidos e hizo un llamado a fortalecer la prevención y denuncia del reclutamiento forzado en las regiones más afectadas por la violencia.