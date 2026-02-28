En vivo
Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Mundo  / El momento exacto del ataque iraní a la mayor base aérea estadounidense en Oriente Medio

El momento exacto del ataque iraní a la mayor base aérea estadounidense en Oriente Medio

Este es el momento del ataque con misiles iraníes a la mayor base aérea estadounidense en Oriente Medio: Al Udeid en Qatar.

