El momento exacto del ataque iraní a la mayor base aérea estadounidense en Oriente Medio

Este sábado Estados Unidos lanzó un ataque de gran envergadura contra Irán, con el objetivo de destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica, el presidente Donald Trump confirmó el hecho por medio de un video.

En respuesta al ataque Irán atacó con misiles varias bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait y amenazó con nuevos ataques, informó la agencia iraní Mehr.

"Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes citado por esta agencia

El canal oficial iraní Press TV informó del ataque a la base de apoyo a las actividades navales estadounidense en Baréin, con fotos y vídeos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil en un punto de la ciudad cerca de la línea de costa.



Otro de los objetivos fue la mayor base aérea estadounidense en Oriente Medio, Al Udeid en Qatar.

El ataque se produjo en el contexto de una ofensiva regional más amplia, en la que Irán buscó golpear múltiples posiciones de fuerzas estadounidenses y aliadas tras recientes acciones de Estados Unidos e Israel.



Momento del ataque iraní a base aérea Al Udeid en Qatar

El momento del impacto fue tenso y caótico, poco después del lanzamiento desde territorio iraní, los sistemas de defensa aérea desplegados alrededor de la base entraron en alerta máxima.

Las baterías Patriot —el principal escudo antimisiles estadounidense— fueron puestas a prueba, pero según reportes y análisis de videos del enfrentamiento, varios proyectiles interceptores no lograron detener uno de los misiles iraníes dirigidos hacia objetivos estratégicos en Al Udeid.

Durante los instantes de la ofensiva, sirenas y alarmas resonaron en Doha, mientras los técnicos y operadores de defensa disparaban múltiples interceptores en un intento de neutralizar la amenaza entrante.

A pesar de estos esfuerzos, las evidencias preliminares señalan que al menos tres misiles interceptor Patriot fallaron en detener el proyectil enemigo, que continuó su trayectoria hacia el perímetro de la base antes de ser desviado o impactar fuera de la zona principal.

Con información de EFE.