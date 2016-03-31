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Bahréin

  • Ataque de Estados Unidos e Israel conra Irán
    Ataque de Estados Unidos e Israel conra Irán.
    Foto: EFE
    Mundo

    En video quedó registrado el impacto de un misil iraní que sacudió zona urbana de Bahréin

    Un misil iraní impactó una zona urbana de Bahréin y el momento quedó grabado en video, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

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    Nación

    Fernando Alonso no correrá GP de Bahréin tras aparatoso accidente en Melbourne

    El piloto español de McLaren Fernando Alonso no podrá correr el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahréin el domingo porque los médicos creen que no está recuperado del espectacular accidente que sufrió en Melbourne hace dos semanas, anunció este jueves la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

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