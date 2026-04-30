Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 30 de abril de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico e inspirado en el tradicional chontaduro, este juego de azar se ha consolidado como una opción frecuente.



Número ganador del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 30 de abril de 2026 es el 3025 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3025

Dos últimas cifras: 25

Tres últimas cifras: 025

La quinta: 9

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días y sus resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m. A los pocos minutos, la información oficial es publicada a través de canales autorizados y puntos de venta.



Cómo jugar el chance Chontico Día

El juego ofrece varias modalidades que se ajustan a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto.

acertar el número completo en orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día se caracteriza por su accesibilidad económica, lo que facilita la participación de distintos tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Requisitos para reclamar premios

El cobro de premios depende del monto ganado, pero en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples formas de apostar y reglas claras para reclamar premios, el chance Chontico Día continúa consolidándose como una de las alternativas más consultadas por los apostadores en Colombia.