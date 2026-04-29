Chontico Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 29 de abril de 2026

El chance Chontico Día se consolida como uno de los sorteos más populares en el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca, gracias a su frecuencia diaria y a la facilidad para participar.



Número ganador del Chontico Día hoy, miércoles 29 de abril

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 29 de abril de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días. Los resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m. y, pocos minutos más tarde, se publican a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados. Esto permite a los apostadores verificar rápidamente si resultaron ganadores.



Cómo jugar el chance Chontico Día

Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta, ajustadas al nivel de riesgo y al tipo de premio que busca cada jugador. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre mayores probabilidades de acierto o premios más altos, según la estrategia del jugador.



Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día se caracteriza por ser un juego accesible para el público en general. Los montos de apuesta están definidos así:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es obligatorio presentar la documentación básica en todos los casos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto ganado, se pueden exigir requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día sigue posicionándose como una de las opciones más consultadas por quienes participan en juegos de azar en Colombia.