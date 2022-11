No activar

Fernando Alonso no correrá GP de Bahréin tras aparatoso accidente en Melbourne El piloto español de McLaren Fernando Alonso no podrá correr el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahréin el domingo porque los médicos creen que no está recuperado del espectacular accidente que sufrió en Melbourne hace dos semanas, anunció este jueves la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).