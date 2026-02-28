En vivo
Incautaron un dron y explosivos improvisados pertenecientes a disidencias en San Andrés de Cuerquía

Incautaron un dron y explosivos improvisados pertenecientes a disidencias en San Andrés de Cuerquía

Los elementos hallados por el Ejército Nacional serían usados para atentar contra la fuerza pública y la población civil.

