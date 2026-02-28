Incautaron un dron y explosivos improvisados pertenecientes a disidencias en San Andrés de Cuerquía

En medio de la grave crisis de orden público que atraviesa el departamento de Antioquia, el Batallón de Infantería #10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional logró hallar material terrorista perteneciente al frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' en el municipio de San Andrés de Cuerquia.

El operativo que estuvo acompañado por la Fiscalía General de la Nación y que se hizo en la vereda Cordillera permitió incautar 29 cartuchos de armas de fuego, cuatro radios de comunicaciones y algunas prendas de uso privativo de la fuerza pública.

El teniente coronel Fredy Arboleda, comandante del Batallón de Infantería #10 Coronel Atanasio Girardot, aseguró que en esta zona del Norte antioqueño también se encontraron dos artefactos explosivos y hasta un dron, hecho que generó preocupación entre las autoridades por posibles acciones terroristas en este sector.

"Dentro de este material incautado tenemos un dron con gran capacidad de carga y adaptado para atentar contra la población civil y las propias tropas. Las tropas del batallón de infantería número 10 continúan en el desarrollo de las operaciones ofensivas", dijo.



Las estimaciones que hacen las autoridades departamentales es que el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' buscaban usar todos estos equipos para atentar no solo contra la Fuerza Pública sino también contra la población civil en San Andrés de Cuerquia y municipios cercanos.

Se espera que el Ejército Nacional siga haciendo presencia activa en esta zona del Norte antioqueño para evitar acciones terroristas que afecten el orden público que atraviesa por uno de los momentos más complejos de los últimos meses.