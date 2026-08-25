Camacol pide al Gobierno plan especial para reconstruir 30.000 viviendas afectadas por terremoto

Desde Medellín, la Cámara Colombiana de la Construcción planteó al Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella la creación de un régimen especial de vivienda para atender la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó miles de viviendas afectadas en diferentes regiones del país.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, aseguró que, de acuerdo con las cifras que maneja el gremio, más de 30.000 viviendas requieren ser reconstruidas y más de 170.000 necesitan reparaciones. Ante esta magnitud, consideró que los mecanismos ordinarios de vivienda no son suficientes para atender a las familias damnificadas.

"Esperamos que esta también sea una oportunidad para trabajar con el gobierno nacional en políticas que permita recuperar la capacidad de producción de vivienda, porque el reto es muy grande. Son más de 30000 viviendas que hay que reconstruir, más de 170000 viviendas que hay que reparar, y, como hace la invitación del presidente Valardo La Estrella, aquí estamos listos para reconstruir a Colombia entre todos", indicó.

La propuesta busca que el Estado establezca alternativas de apoyo no solo para los hogares de menores ingresos, sino también para las familias de clase media que resultaron afectadas. Herrera planteó que los subsidios y mecanismos de financiación sean definidos teniendo en cuenta tanto la capacidad económica de cada hogar como el nivel de daño registrado en la vivienda.



"Es importante tener un régimen especial de vivienda que permita levantar rigideces que hoy tienen las políticas de vivienda ordinarias, como la prohibición de otorgarle un 2º subsidio a los hogares que ya hubieran sido beneficiarios. Hay que redefinir el concepto de las modalidades de las líneas de financiación, de subsidio, teniendo en cuenta su nivel de ingreso, pero también la calidad del daño en sus viviendas", agregó.

Durante una intervención en la Conferencia, Plan de Reconstrucción de Colombia, realizada en la capital antioqueña como parte de Expocamacol, también se expusieron entre las propuestas la creación de un banco de materiales con operación nacional y brazos regionales, con el propósito de facilitar el acceso a los insumos necesarios para las obras.

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El gremio planteó, además, estudiar la devolución del IVA o una exención temporal de este impuesto para los materiales destinados a reparar y reconstruir las viviendas afectadas.

Herrera pidió también considerar condiciones favorables para los créditos destinados a los constructores y destacó la reducción de las tasas hipotecarias al 8 %, al considerar que puede aliviar la carga financiera de los hogares.

"Después de 4 años del gobierno Petro, donde deliberadamente se atacó el sector de la construcción, pues, hoy tenemos un sector que tiene los niveles de producción de vivienda más bajos en los últimos 15 años, menos de 110000 unidades se iniciaron en la construcción en en los últimos 12 meses. Adicionalmente, 418 empresas dejaron de construir vivienda en Colombia ante el año 2022, en el 2000, ya, en el 2026", aseguró.

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El dirigente gremial insistió en que la reconstrucción debe hacerse desde las regiones, con participación de empresarios locales y autoridades territoriales. La emergencia, según explicó, abarca más de 470 municipios en 15 departamentos, por lo que las soluciones deberán adaptarse a las condiciones particulares de cada territorio.

Camacol también advirtió sobre los riesgos de la autoconstrucción sin asistencia técnica y pidió que cualquier mecanismo de este tipo sea excepcional y supervisado para garantizar el cumplimiento de las normas de sismorresistencia.