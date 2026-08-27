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La historia del terremoto de magnitud 8.8, el más grande de la historia en Colombia

Un repaso histórico por el terremoto y tsunami de magnitud 8.8 registrado el 31 de enero de 1906 en la costa pacífica entre Colombia y Ecuador.

Mapa 3D de Colombia sobre una plaza que señala el epicentro del terremoto y tsunami del 31 de enero de 1906.
Una ilustración tridimensional integrada en un espacio público muestra el mapa geográfico de Colombia, señalando con ondas concéntricas y una marca roja la zona epicentral del sismo y tsunami ocurrido el 31 de enero de 1906 en la costa del Pacífico.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

El 31 de enero de 1906, a las 10:36 de la mañana, la Tierra se sacudió con una violencia inédita en las fronteras marítimas de Colombia y Ecuador. Un devastador terremoto alcanzó una magnitud instrumental de 8.8, convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en la historia del territorio colombiano desde que existen mediciones científicas, según reportó el Servicio Geológico Colombiano en sus redes sociales.

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El epicentro se localizó en las profundidades del lecho marino frente a las costas del océano Pacífico y liberó una cantidad de energía tan colosal que provocó cambios drásticos y permanentes en la geografía costera. Más de un siglo después, este evento continúa posicionado de manera firme dentro de los diez sismos más potentes registrados a nivel mundial.

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Datos clave del evento histórico

  • Fecha y hora: 31 de enero de 1906, a las 10:36 a. m.
  • Magnitud: 8.8 Mw (el mayor registro instrumental registrado en Colombia).
  • Impacto del tsunami: Olas con alturas entre los 2 y 5 metros.
  • Zonas afectadas: Departamentos de Cauca y Nariño en Colombia, y la provincia de Esmeraldas en Ecuador.
  • Saldo estimado: Alrededor de 600 personas fallecidas según reportes históricos.
Infografía de Blu Radio con datos del terremoto de 1906 en Colombia: magnitud 8.8 MW, profundidad 20 km y zonas afectadas.
Infografía con los datos técnicos y el impacto sismológico del terremoto registrado el 31 de enero de 1906 en la costa pacífica de Colombia. El evento alcanzó una magnitud de 8.8 MW y generó un tsunami con olas de hasta 5 metros.

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El impacto destructivo del tsunami y la fuerza de la naturaleza

La sacudida sísmica originó un tsunami destructivo con olas de gran escala. Estas masas de agua, desencadenadas por la repentina perturbación del fondo marino, ingresaron a la línea de costa arrollando personas, animales, vegetación, viviendas y todo lo que hallaron a su paso. Aunque las cifras históricas varían por la época, los informes oficiales estiman la pérdida de cientos de vidas en toda la franja del litoral.

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A lo largo de las costas de Cauca, Nariño y la provincia de Esmeraldas, el evento produjo dramáticos efectos geológicos:

  • Efectos en la superficie: Agrietamiento masivo, levantamientos repentinos y hundimientos del terreno.
  • Remoción en masa: Múltiples deslizamientos de tierra e inestabilidad de laderas.
  • Fenómeno de licuación: Proceso geológico donde el temblor incrementa la presión del agua en los poros del suelo granular, haciendo que terrenos firmes pierdan consistencia y se comporten temporalmente como arenas movedizas.

Lecciones de prevención e historia sísmica

La memoria histórica de este fenómeno es indispensable para construir comunidades más resilientes. Ante la amenaza constante de un tsunami provocado por terremotos costeros, los protocolos de gestión del riesgo destacan medidas inmediatas: Regla de oro ante sospecha de tsunami: Si te encuentras en la costa y sientes un sismo violento que dificulta mantenerse en pie, no te acerques al mar a observar el retiro de la marea. Dirígete de inmediato hacia zonas altas y mantente alejado de la franja costera.

Comprender la magnitud de eventos históricos como el de 1906 permite valorar la importancia del monitoreo sísmico actual. Para explorar más registros y datos detallados sobre los movimientos telúricos que han marcado la historia del país, las autoridades invitan a consultar los sistemas oficiales de información de sismicidad histórica.

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