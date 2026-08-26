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Blu Radio  / Nación  / Comandante del Comando Sur de EE. UU. llegó a Colombia para fortalecer cooperación militar

Comandante del Comando Sur de EE. UU. llegó a Colombia para fortalecer cooperación militar

El objetivo de la visita del general Francis L. Donovan a Colombia es reunirse con los nuevos líderes de las Fuerzas Militares y avanzar en acciones conjuntas contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y el terrorismo.

Comandante del Comando Sur de EE. UU.
Comandante del Comando Sur de EE. UU.
Por: Miguel Garzón
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Por medio de un mensaje publicado en X, se dio a conocer que el general Dónovan, responsable del Comando Sur de los Estados Unidos, llegó al país con el propósito de fortalecer la alianza entre ambos países y contribuir a la seguridad de la región.

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Durante su visita, Donovan abordará con las autoridades militares colombianas estrategias de cooperación, intercambio de información y esfuerzos coordinados para enfrentar a los grupos armados y las redes del narcotráfico que operan en la región.

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“Colombia, el más reciente integrante de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), es un socio contra el narcotráfico y un líder vital en la seguridad de la región”, informó el Comando Sur en el mensaje de X.

La llegada del alto oficial estadounidense se produce en un contexto de fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad entre Colombia y Estados Unidos, particularmente frente a las amenazas asociadas al crimen organizado transnacional.

El Comando Sur señaló que estos encuentros hacen parte de los esfuerzos para consolidar una alianza más fuerte y avanzar hacia una región más segura.

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