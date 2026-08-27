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Blu Radio  / Nación  / Organización Corona destina $50.000 millones para reconstrucción de hogares afectados por terremoto

Organización Corona destina $50.000 millones para reconstrucción de hogares afectados por terremoto

Serán aportadas soluciones de saneamiento para los albergues; kits de reparación de baños y cocinas para las viviendas afectadas.

Escombros del edificio Vanessa colapsado en Cali con una grúa de remoción al fondo.
Vista de los restos del edificio Vanessa en Cali, donde se adelantan labores de remoción con maquinaria pesada. Las pérdidas económicas tras el sismo de magnitud 7,4 en el occidente colombiano superan los 9.500 millones de dólares.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

La organización Corona y sus compañías Homecenter, Corona Industrial y Alión, junto con la Fundación Corona, se solidarizaron con los miles de familias y comunidades afectadas por el terremoto y anunciaron la destinación de $50.000 millones.

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Las ayudas se concentran en soluciones de saneamiento para los albergues; kits de reparación de baños y cocinas para las viviendas averiadas; acabados para las viviendas nuevas que recibirán las familias damnificadas y para la recuperación de baterías sanitarias en colegios y centros de salud.

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De igual manera serán aportados materiales para las viviendas de los colaboradores de la organización afectados por el terremoto.

Este aporte se suma a lo que viene entregando la organización Corona desde el día del terremoto junto a las autoridades de las zonas afectadas, y cuenta con el respaldo de Falabella Chile, socio en Homecenter, y de Molins, socio en Alión.

“Esta tragedia golpeó lo más esencial de la vida de las personas: su hogar, ese lugar donde están los afectos y la vida de todos los días, y al que hoy miles de colombianos no pueden volver”, expresó la organización en un comunicado.

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La organización aseguró que los aportes buscan además “que las escuelas vuelvan a funcionar y que las comunidades recuperen su tejido social”.

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