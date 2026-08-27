Organización Corona destina $50.000 millones para reconstrucción de hogares afectados por terremoto

La organización Corona y sus compañías Homecenter, Corona Industrial y Alión, junto con la Fundación Corona, se solidarizaron con los miles de familias y comunidades afectadas por el terremoto y anunciaron la destinación de $50.000 millones.

Las ayudas se concentran en soluciones de saneamiento para los albergues; kits de reparación de baños y cocinas para las viviendas averiadas; acabados para las viviendas nuevas que recibirán las familias damnificadas y para la recuperación de baterías sanitarias en colegios y centros de salud.

De igual manera serán aportados materiales para las viviendas de los colaboradores de la organización afectados por el terremoto.

Este aporte se suma a lo que viene entregando la organización Corona desde el día del terremoto junto a las autoridades de las zonas afectadas, y cuenta con el respaldo de Falabella Chile, socio en Homecenter, y de Molins, socio en Alión.



“Esta tragedia golpeó lo más esencial de la vida de las personas: su hogar, ese lugar donde están los afectos y la vida de todos los días, y al que hoy miles de colombianos no pueden volver”, expresó la organización en un comunicado.

La organización aseguró que los aportes buscan además “que las escuelas vuelvan a funcionar y que las comunidades recuperen su tejido social”.