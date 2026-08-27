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Blu Radio  / Nación  / Otro sismo de magnitud superior a 4 se sintió en Colombia este jueves

Otro sismo de magnitud superior a 4 se sintió en Colombia este jueves

El primer movimiento ocurrió a las 10:25 a. m. y tuvo magnitud 4,4. Una hora después, otro sismo de magnitud 4,0 fue reportado cerca de Sipí.

Sismo hoy en Colombia, imagen ilustrativa
Sismo hoy en Colombia
Foto:; ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Dos sismos fueron registrados este jueves 27 de agosto de 2026 en el departamento del Chocó, con epicentros asociados al municipio de Istmina y zonas cercanas. Los movimientos ocurrieron con menos de una hora de diferencia y fueron reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El primero de los eventos tuvo una magnitud de 4,4 y se registró a las 10:25 de la mañana, hora local, con epicentro en el municipio de Istmina, Chocó, según la información suministrada por el organismo.

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Posteriormente, a las 11:21 de la mañana, el SGC reportó un segundo movimiento sísmico, esta vez de magnitud 4,0, también asociado con la zona de Istmina.

Primer sismo tuvo magnitud 4,4

El movimiento registrado a las 10:25 a. m. fue el primero de los dos eventos reportados durante la mañana. De acuerdo con la información preliminar disponible, el epicentro se ubicó en jurisdicción de Istmina, departamento del Chocó.

El Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada de realizar el monitoreo de la actividad sísmica en el país y de establecer los parámetros de los movimientos registrados mediante su red de vigilancia.

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Por tratarse de un reporte preliminar, algunos de los datos del evento pueden ser ajustados posteriormente después del análisis de los registros sísmicos.

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Segundo sismo fue de magnitud 4,0

El segundo movimiento ocurrió a las 11:21 a. m., aproximadamente 56 minutos después del primer evento. El boletín actualizado del SGC estableció una magnitud de 4,0 y una profundidad de 43 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 18 kilómetros de Sipí, Chocó, en las coordenadas 4,57° de latitud y -76,78° de longitud. El mapa publicado por el organismo ubica el epicentro en el occidente del país, en una zona del departamento del Chocó.

Sismo hoy en Chocó
Sismo hoy en Chocó

Los datos correspondientes al segundo evento son:

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  • Magnitud: 4,0.
  • Hora: 11:21 a. m.
  • Fecha: 27 de agosto de 2026.
  • Referencia: Istmina, Chocó.
  • Localización: 18 kilómetros de Sipí.
  • Profundidad: 43 kilómetros.
  • Latitud: 4,57°.
  • Longitud: -76,78°.

Dos movimientos en menos de una hora

La ocurrencia de los dos eventos durante la misma mañana hace que el reporte sísmico en Chocó incluya al menos estos dos movimientos registrados por el SGC: uno de magnitud 4,4 a las 10:25 a. m. y otro de magnitud 4,0 a las 11:21 a. m.

La información disponible corresponde a reportes del Servicio Geológico Colombiano y puede presentar modificaciones a medida que avance el procesamiento de los datos obtenidos por las estaciones de monitoreo.

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