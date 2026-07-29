Disidencias de ‘Iván Mordisco’ se pasean por vía del Cauca a pocos días de la posesión presidencial

Momentos de tensión se viven en el Cauca por cuenta de un grupo de por lo menos 20 integrantes de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, desplazándose por la vía que comunica los municipios de Caloto y Corinto con el aparente propósito de instalar un retén ilegal, un hecho que quedó grabado en video.

De acuerdo con fuentes militares, las imágenes fueron grabadas por habitantes de la zona, quienes advirtieron la presencia de los hombres armados mientras recorrían la carretera a plena luz del día.

En el video se observa a integrantes del grupo portando fusiles, vistiendo prendas de uso militar y brazaletes que los identifican como miembros de las disidencias de las Farc. Uno de ellos incluso transporta un cono de señalización, mientras otros cargan elementos que serían utilizados para montar un puesto de control ilegal sobre la vía.

El hecho genera especial preocupación porque ocurre a pocos días de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, ceremonia que se llevará a cabo en Cali, capital del Valle del Cauca, ubicada aproximadamente a dos horas del lugar donde fue registrado el video.



Hasta el momento, las Fuerzas Militares y las autoridades locales no han hecho ningún pronunciamiento sobre lo ocurrido ni han informado si se desplegaron operaciones para ubicar al grupo armado o restablecer el control sobre este importante corredor vial.