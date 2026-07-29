"Es un peladero": el mensaje de Mario Hernández que desató controversia en Barrancabermeja

La publicación del empresario Mario Hernández en su cuenta de X, en la que calificó a Barrancabermeja como un "peladero", desató una ola de reacciones entre gremios y autoridades de la ciudad, que reconocieron los desafíos del distrito, pero rechazaron que se desconozcan los esfuerzos que se vienen realizando para impulsar su transformación.

"Qué tristeza ver Barrancabermeja, podría ser como Barranquilla. Con toda la utilidad que tiene en materia de regalías, de empresas y la refinería es un peladero. Tiene toda la posibilidad de ser un ejemplo de ciudad. ¿Dónde están los empresarios, dónde está la Cámara de Comercio?", escribió Hernández en la red social X.

Que tristeza ver Barrancabermeja, podría ser como Barranquilla. Con toda la utilidad que tiene en materia de regalías, de empresas, y la refinería… es un peladero. Tiene toda la posibilidad de ser un ejemplo de ciudad. ¿Dónde están los empresarios, dónde está la Cámara de… — Mario Hernandez (@marioherzam) July 28, 2026

Sus declaraciones rápidamente generaron respuestas desde distintos sectores. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Pilar Contreras, coincidió en que la ciudad enfrenta grandes retos, pero destacó el compromiso del empresariado local.

"Estamos de acuerdo, don Mario, Barrancabermeja tiene un enorme potencial y grandes retos por superar. Pero también tiene empresarios que se la juegan día a día por la ciudad", expresó Contreras, al tiempo que aseguró que la transformación del distrito no depende de una sola institución, sino del trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado, los gremios, la academia, la clase política y la ciudadanía.



La dirigente gremial aprovechó el pronunciamiento para invitar al empresario a conocer de primera mano las iniciativas que se desarrollan en la ciudad y escuchar sus propuestas. "Qué bueno sería sumar esfuerzos desde su experiencia. Al final, la Barrancabermeja que queremos solo será posible si la construimos entre todos", manifestó.

Estamos de acuerdo, Don Mario, Barrancabermeja tiene un enorme potencial y grandes retos por superar. Pero también tiene empresarios que se la juegan día a día por la ciudad; por eso, estamos convencidos que la transformación de una ciudad no depende de una sola institución ni de… — ccbarrancabja (@ccbarrancabja) July 29, 2026

A la discusión también se sumó ProBarrancabermeja, desde donde señalaron que comparten la visión de convertir al distrito en un referente de desarrollo y destacaron que actualmente trabajan con empresarios en proyectos orientados a fortalecer la competitividad, atraer inversión y promover iniciativas estratégicas para el territorio.

Don Mario, compartimos la convicción de que Barrancabermeja tiene todo para convertirse en un referente de desarrollo. Desde ProBarrancabermeja trabajamos con empresarios por el progreso del territorio, impulsando proyectos estratégicos, atracción de inversión y competitividad. — ProBarrancabermeja (@PROBARRANCABJA) July 28, 2026

Por su parte, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, afirmó que comparte la idea de que la ciudad tiene el potencial para convertirse en un referente nacional, aunque advirtió que ese objetivo requiere tiempo y trabajo sostenido.

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"Coincidimos en que Barrancabermeja puede ser como Barranquilla, y en eso llevamos dos años trabajando en proyectos de transición energética, infraestructura, educación y competitividad. Es un reto que no se resuelve en poco tiempo, pero que pronto empezarán a verse los frutos. Bienvenido todo el respaldo", señaló el mandatario.