Barrancabermeja anuncia acciones contra Ecopetrol por contaminación y mortandad de peces

La Alcaldía de Barrancabermeja anunció que emprenderá acciones contra Ecopetrol tras evidenciar una nueva afectación ambiental en el Caño del Rosario, donde fueron hallados decenas de peces muertos y residuos de hidrocarburos que, según las autoridades distritales, estarían poniendo en riesgo el ecosistema del Caño San Silvestre y el hábitat del manatí antillano.

Durante una visita al lugar, el secretario de Ambiente y Transición Energética del Distrito, Leonardo Granados, aseguró que la contaminación provendría de residuos de hidrocarburos que llegan desde la refinería y que desembocan en uno de los principales complejos hídricos del puerto petrolero.

"En el Caño del Rosario, donde desemboca al Caño San Silvestre, queremos que miren la cantidad de peces muertos por hidrocarburos. Este árbol está con residuos de hidrocarburos que vienen de la refinería y desembocan en San Silvestre. Esto atenta contra el manatí antillano y toda la biodiversidad", afirmó el funcionario. Granados explicó que la situación representa una amenaza para una de las especies más emblemáticas del Magdalena Medio y para el plan de conservación que se adelanta en Barrancabermeja para proteger los ecosistemas acuáticos.

Preocupación en Barrancabermeja por una nueva mortandad de peces en el Caño del Rosario. La Alcaldía advirtió que residuos de hidrocarburos que habrían llegado desde la refinería están contaminando el ecosistema y poniendo en riesgo al manatí antillano y su plan de conservación. pic.twitter.com/zNP2w9IdFE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 25, 2026

"Somos un distrito biodiverso y defendemos la biodiversidad. Tenemos que unirnos para que pueda convivir la industria, pero también proteger nuestros recursos naturales", agregó.



Las autoridades distritales hicieron un llamado urgente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen el origen de los residuos contaminantes.

Ante la emergencia ambiental, la Administración Distrital anunció que adelantará las acciones legales y administrativas correspondientes para exigir responsabilidades por las afectaciones registradas en la zona.

"Iniciaremos acciones contra Ecopetrol por estos daños a nuestros recursos naturales", señaló Leonardo Granados.La Alcaldía hizo un llamado a las autoridades ambientales para que se adelanten las investigaciones que permitan determinar el origen y el impacto de la contaminación en el complejo hídrico de Barrancabermeja.

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Las autoridades mantienen el monitoreo en el sector mientras se evalúan las afectaciones ocasionadas por la presencia de hidrocarburos en el ecosistema.