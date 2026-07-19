Alarma en Barrancabermeja por mortandad de peces en la ciénaga El Llanito

La aparición de rayas, bocachicos y miles de alevinos muertos en la ciénaga El Llanito encendió las alarmas ambientales en Barrancabermeja. Pescadores del corregimiento denunciaron que desde hace más de una semana han encontrado especies sin vida en diferentes sectores del humedal, una situación que amenaza la biodiversidad del ecosistema y pone en riesgo el sustento de las familias que dependen de la pesca artesanal.

Los primeros hallazgos correspondieron a rayas muertas flotando sobre las aguas de la ciénaga. Con el paso de los días, la situación se agravó con la aparición de bocachicos y alevinos sin vida en las orillas del humedal, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes del corregimiento El Llanito.

Bocachico // Foto: TastleAtlas

Marizodelis Potes, representante de la Asociación de Pescadores, Acuicultores y Afrodescendientes de El Llanito, hizo un llamado urgente a las autoridades ambientales para que adelanten las investigaciones correspondientes y se determine qué está provocando la mortandad de peces.

Ante las denuncias de la comunidad, el secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, realizó una inspección técnica en la zona y explicó que una de las hipótesis que se manejan apunta a una reducción en los niveles de oxígeno del agua, situación que podría ocasionar la muerte de las especies acuáticas.



No obstante, el funcionario precisó que será necesario adelantar estudios adicionales para establecer con certeza las causas de la emergencia ambiental y definir las medidas que permitan mitigar sus efectos sobre la ciénaga.

La mortandad de peces ha generado preocupación entre los pescadores, quienes advierten que, además del impacto ambiental, esta situación afecta directamente la seguridad alimentaria y la economía de decenas de familias que dependen de la actividad pesquera en el corregimiento.

La comunidad espera que las autoridades actúen con celeridad para determinar el origen del fenómeno y adoptar las acciones necesarias para proteger uno de los ecosistemas más importantes de Barrancabermeja.