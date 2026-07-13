Barrancabermeja denunciará penalmente a la CAS por permiso para verter aguas de planta avícola

Una nueva controversia ambiental se abrió en Barrancabermeja, luego de que la Secretaría Distrital de Ambiente y Transición Energética cuestionara una licencia de vertimientos otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y anunciara acciones penales para que se investigue la legalidad de esa autorización.

El secretario de Ambiente, Leonardo Granados Cárdenas, informó que la decisión se adoptó tras una denuncia presentada por habitantes de la vereda El Cucharo, quienes alertaron sobre presuntas afectaciones ambientales relacionadas con descargas de aguas residuales hacia la quebrada Las Margaritas, afluente que desemboca en la Ciénaga San Silvestre.

Según el funcionario, la resolución 000877 del 16 de diciembre de 2024 autorizó un vertimiento de 56,1 litros por segundo provenientes de una planta de beneficio avícola, una decisión que, a su juicio, debe ser revisada por las autoridades competentes debido a las posibles consecuencias ambientales sobre las fuentes hídricas que abastecen al Distrito.

Ante este panorama, la Secretaría de Ambiente ordenó el desplazamiento de una comisión técnica al sitio para verificar el estado de la quebrada Las Margaritas, el caño El Zarzal y la posible incidencia de estos vertimientos sobre la Ciénaga San Silvestre.



Granados también anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y solicitará la intervención de organismos de control para que se investiguen las circunstancias en las que fue expedida la licencia ambiental y se determine si existieron irregularidades en el trámite.

El funcionario sostuvo que la protección de la Ciénaga San Silvestre, principal fuente de abastecimiento de agua para Barrancabermeja, debe ser una prioridad y aseguró que esperarán los resultados de las inspecciones técnicas y de las investigaciones de los organismos competentes.

Este medio consultará a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y a la empresa Avidesa Mac Pollo para conocer su posición frente a los señalamientos realizados por la Secretaría de Ambiente. Sus respuestas serán incorporadas una vez sean emitidas.