Control para ingresar a Cali: las medidas para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, detalló e Mañanas Blu, el robusto esquema de seguridad y las medidas preventivas que se implementarán en la región de cara a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programada para la próxima semana en Cali.

Tras un consejo de seguridad, las autoridades departamentales y locales han definido una estrategia para "blindar a Cali" y sus municipios circundantes como Palmira, Jamundí y Yumbo.

Blindaje aéreo y recompensas contra el terrorismo

Una de las principales preocupaciones de las autoridades es el uso de drones para ataques terroristas, un método que ya ha impactado a varios municipios del Valle. Por esta razón, se ha decretado la prohibición total del vuelo de estas aeronaves en Cali y sus alrededores.

"Organizamos todo lo que tiene que ver pues con protección del sitio, sobre todo antidrones y con escudos aéreos para que no vaya a haber ningún problema con drones cargados", explicó la gobernadora Toro.



Gobernación del Valle del Cauca.

Además, se ha anunciado una recompensa de hasta 500 millones de pesos para ciudadanos que suministren información anticipada sobre posibles actos terroristas que involucren carros bomba o drones. Esta medida responde a informes de inteligencia que sugieren planes de las disidencias para alterar el orden público durante el evento.

Control de ingreso a la ciudad

La gobernadora fue enfática al advertir sobre la posibilidad de restringir el ingreso de personas a la capital vallecaucana debido a una crisis humanitaria y hospitalaria sin precedentes. La falta de pago de las EPS ha llevado a centros como el Hospital Universitario a una sobreocupación del 300%.

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"Nosotros no podemos dejar que venga mucha gente aquí, que vaya a tener un problema de salud, Dios no lo quiera, y entonces no tengamos donde atender la gente", afirmó la mandataria, subrayando que "en el momento que haya que tomar la determinación [de controlar el ingreso], la tomaremos".

Manejo del orden público y logística del evento

Respecto a posibles movilizaciones sociales o la llegada de la minga indígena, la administración departamental aseguró que respetará el derecho a la protesta pacífica, pero con límites claros. "Si hay algún tipo de caminata o lo que quieran hacer en paz pacífico, nosotros no lo vamos a prohibir, pero no vamos a tolerar ningún acto de bloqueo ni de violencia", sentenció Toro.

Gobernadora Dilian Francisca Toro. Foto: suministrada.

El acto de posesión se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, un lugar estratégico por su cercanía a la brigada militar, facilitando el desplazamiento del presidente electo para liderar consejos de seguridad posteriores.

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Se espera la asistencia de más de mil invitados, incluyendo delegaciones internacionales que contarán con perímetros de seguridad reforzados tanto en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón como en las rutas de acceso.

Escuche aquí la entrevista: