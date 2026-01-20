En vivo
Blu Radio  / Nación  / "No llegamos a nada": Dilian Francisca Toro tras reunión con el Gobierno por decretos de emergencia

"No llegamos a nada": Dilian Francisca Toro tras reunión con el Gobierno por decretos de emergencia

La gobernadora fue enfática al señalar que la disputa no es una simple pelea política, sino una defensa de los servicios básicos para la población más vulnerable. El núcleo del problema radica en el financiamiento del régimen subsidiado de salud.

