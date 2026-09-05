Buena noticia para reconectar a Guayabetal tras graves inundaciones en Cundinamarca

Una tarabita que permitirá transportar alimentos y sacar la producción agrícola avanza en un 70 % de construcción en Guayabetal, Cundinamarca, luego de que las fuertes lluvias y la creciente de un río destruyeran el puente que comunicaba a varias veredas con el casco urbano.

En entrevista con Blu Radio, el alcalde del municipio, Simón Mejía Joya, explicó que el sistema podría comenzar a operar desde el próximo lunes, si las condiciones climáticas permiten completar los trabajos.

Según el mandatario, la estructura contará con dos canastas, una para cada sentido, y será utilizada como una alternativa temporal para restablecer la comunicación con las comunidades que permanecen afectadas por la emergencia.

“Creemos nosotros que el día de hoy en la tarde ya podríamos estar haciendo izaje del cable”, señaló Mejía.



El objetivo es que este sábado queden instalados los cables y posteriormente se realicen los ajustes y las pruebas de seguridad correspondientes.

“Yo creo que a partir del lunes ya estaría funcionando común y corriente y con toda la agilidad que requiere la atención de esta emergencia”, afirmó el alcalde. El sistema facilitaría tanto el ingreso de ayudas como la salida de los productos agrícolas de las zonas rurales incomunicadas.

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Mientras se avanza con la tarabita, las autoridades también trabajan en una solución de mayor capacidad: la instalación de un puente metálico. Sin embargo, las condiciones del terreno continúan siendo un desafío, pues una placa huella resultó socavada y presentó fisuras que obligaron a modificar el trazado de la vía para reducir riesgos.

La emergencia ha afectado a unas 1.634 personas, según el censo preliminar realizado por la alcaldía con información del Sisbén. Para atender a quienes permanecen en las veredas, la Gobernación instaló en Las Mesas un equipo médico compuesto por un médico, una jefe de enfermería y un psicólogo, que atiende a habitantes de 11 veredas. Solo durante la jornada anterior fueron atendidos 17 pacientes y, además, se enviaron medicamentos y equipos médicos hacia la zona.

En medio de las dificultades para acceder a las comunidades, los drones también se han convertido en una herramienta para transportar suministros. De esta manera, mientras se completa la tarabita y se proyecta la construcción del puente metálico, Guayabetal busca recuperar progresivamente la conexión con sus habitantes y garantizar el abastecimiento de las comunidades que quedaron aisladas tras la emergencia.