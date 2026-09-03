Revelan en cuántos días estaría listo teleférico para comunicar a Guayabetal por inundaciones

El teleférico que permitirá restablecer parcialmente la comunicación de Guayabetal, Cundinamarca, con varias de sus veredas afectadas por las lluvias y el colapso de un puente, podría estar listo en los próximos días. El alcalde del municipio, Simón Mejía, aseguró que la estructura estaría preparada para realizar sus primeras pruebas el domingo y comenzar a operar posteriormente.

En entrevista con Recap Blu, el mandatario explicó que la Gobernación de Cundinamarca adelanta el seguimiento a la construcción del sistema, que busca convertirse en una solución rápida para transportar alimentos hacia las zonas rurales y sacar los productos agrícolas y avícolas que permanecen al otro lado del río.

“Estamos construyendo un teleférico que la Gobernación de Cundinamarca está haciendo seguimiento (...) el cual nos va a permitir que en 2 o 3 días tengamos nosotros ya prácticamente un paso para llevar a la comunidad los productos agrícolas, lo que necesiten en las veredas”, explicó Mejía.

La emergencia se agravó después del colapso de un puente que dejó incomunicadas a varias comunidades. Ante esta situación, la administración municipal priorizó la construcción del teleférico para garantizar el movimiento de alimentos y productos mientras se buscan soluciones de mayor alcance para recuperar la conexión vial.



Inundaciones Guayabetal. X: @JorgeEmilioRey

El alcalde detalló que el sistema contará con dos canastas: una permitirá transportar productos y alimentos desde el casco urbano hacia las veredas, mientras que la otra permitirá movilizar la producción en sentido contrario. El mecanismo funcionará mediante motores y, según explicó, permitirá agilizar el transporte mientras se mantiene la emergencia.

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“Creemos y aspiramos nosotros que el domingo ya tengamos básicamente la estructura para hacer las primeras pruebas, y que el domingo en la tarde, realizando esas pruebas, ya podemos colocarlo a trabajar full”, señaló el alcalde durante la entrevista.



También buscan instalar un puente militar

Aunque el teleférico es la solución inmediata, las autoridades trabajan paralelamente en la instalación de un puente militar que permita recuperar una conexión terrestre. La Gobernación de Cundinamarca ya habría gestionado el acompañamiento de un especialista de la Universidad Nacional para diseñar la estructura.

“Estamos trabajando en esos dos aspectos”, explicó el alcalde, quien señaló que también se adelantan gestiones con el Ejército para hacer realidad el puente militar lo más rápido posible.

Mientras avanzan estas alternativas, la Gobernación también trabaja en la adecuación de una vía que comunica Guayabetal con Gutiérrez, por el sector conocido como La Zeta. Este corredor podría funcionar como una ruta alterna para atender emergencias, aunque implicaría un trayecto considerablemente más largo.



Cerca de 2.000 personas estarían incomunicadas

La emergencia afecta a unas 11 veredas de Guayabetal y también a tres veredas pertenecientes al municipio de Acacías. Según el censo preliminar mencionado por el alcalde, entre 1.800 y 2.000 personas podrían encontrarse actualmente incomunicadas.