Situación en Guayabetal, Cundinamarca, sigue crítica: alcalde pide ayuda urgente al Gobierno

La emergencia por las fuertes lluvias en Guayabetal, Cundinamarca, se agravó este miércoles luego del colapso del puente Ocal, una estructura clave para la comunicación entre el casco urbano y 11 veredas de la parte alta del municipio, además de tres veredas del municipio de Acacías.

El alcalde de Guayabetal, Simón Mejía Joya, explicó que las crecientes súbitas de los ríos Blanco y Negro, provocadas por las lluvias de las últimas horas, aumentaron la presión sobre la infraestructura. El arrastre de una gran cantidad de árboles terminó debilitando la estructura hasta provocar su colapso durante la mañana.

“Colapsó en horas de la mañana el único puente que tenemos de acceso hacia las 11 veredas de la parte alta del municipio de Guayabetal y tres veredas del municipio de Acacías”, señaló el mandatario durante una entrevista con Meridiano Blu.

La caída del puente dejó incomunicadas a varias comunidades y dificulta el traslado de alimentos, medicamentos y pacientes que requieren atención médica. Según el alcalde, entre las principales preocupaciones están dos personas que necesitan tratamientos de diálisis, por lo que la administración municipal busca alternativas para garantizar sus desplazamientos hacia el casco urbano.



Las fuertes lluvias de la madrugada, que se acentuaron sobre la provincia de Oriente, y la remoción de sedimentos a lo largo de las cuencas de los ríos Negro y Blanco provocaron el colapso del puente en el sector de El Ocal, en el municipio de Guayabetal.



Hemos dado instrucción… pic.twitter.com/eweIWAjDIx — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 2, 2026

Como medida provisional, las autoridades trabajan en la construcción de una tarabita o sistema de guaya con una canasta para transportar víveres hacia la vereda San Antonio. El objetivo de la Alcaldía es que esta estructura esté habilitada en aproximadamente tres días.

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También se analiza la posibilidad de recuperar un antiguo paso elevado en el sector de Entre Ríos para establecer un paso peatonal seguro que permita conectar nuevamente a las comunidades de las veredas con el casco urbano. Sin embargo, esta alternativa depende de que disminuya el nivel de las aguas para poder ingresar al lugar y determinar si las estructuras existentes pueden ser utilizadas.

La emergencia también ha generado afectaciones en el servicio de agua. El sector de Villajimena quedó sin acueducto y, de acuerdo con el alcalde, ya se coordinó el envío de un camión para suministrar el servicio a los habitantes.

En el casco urbano, el suministro se mantiene gracias a una estructura elevada construida con recursos gestionados por la administración municipal desde el año anterior. No obstante, el alcalde advirtió que la continuidad del servicio depende de que las crecientes del río no sigan aumentando.

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Alcalde pide intervención del Gobierno nacional

Aunque destacó el apoyo recibido de la Gobernación de Cundinamarca y de la Alcaldía de Acacías, el alcalde Simón Mejía Joya aseguró que la magnitud de la emergencia supera la capacidad de respuesta del municipio y del departamento.

“Necesitamos atención urgente por parte del Gobierno nacional”, afirmó el mandatario, quien pidió la intervención de las entidades nacionales para avanzar en la reconstrucción del puente y en los estudios técnicos necesarios.

Entre las solicitudes está la presencia de entidades encargadas de infraestructura para evaluar la construcción de un nuevo puente en el sector de Ocal, así como la situación de otras estructuras afectadas por las lluvias.

El alcalde también pidió apoyo para la reconstrucción del puente de Los Canes, sobre el río Blanco, una estructura que, según explicó, se perdió por completo hace varios meses y que actualmente permanece bajo el agua.

Otra de las preocupaciones está relacionada con las viviendas ubicadas en la vereda San Marcos, algunas de las cuales quedaron en condición de riesgo. Por ello, la administración municipal también solicitó una evaluación de las viviendas y medidas para proteger a las familias afectadas.

La Alcaldía calcula inicialmente que unas 2.000 personas podrían estar afectadas entre Guayabetal y las tres veredas de Acacías. Sin embargo, esta cifra podría aumentar debido a la presencia de población flotante y de personas que no aparecen en los registros del Sisbén.

Para establecer con mayor precisión el número de damnificados y sus necesidades, la administración inició un censo por veredas con el apoyo de los presidentes de las juntas de acción comunal. Además, se implementará un esquema de acompañamiento en el que cada vereda tendrá un responsable encargado de hacer seguimiento a la situación y coordinar el traslado de ayudas.

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Mientras avanzan las soluciones temporales, el alcalde insiste en que la prioridad es evitar una emergencia humanitaria mayor y garantizar el acceso a alimentos, medicamentos y atención médica. Por eso, hizo un llamado al Gobierno nacional para que intervenga de manera urgente ante una situación que, según advirtió, ya supera la capacidad de respuesta local.