“Si no ahorramos, en 15 o 20 días no tendremos agua”: alcalde de Facatativá

La crisis por desabastecimiento de agua en Facatativá, Cundinamarca, ha alcanzado niveles críticos. El alcalde del municipio, Luis Carlos Casas, lanzó una voz de alerta ante el panorama que enfrentan cerca de 200.000 habitantes y advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales de sequía y bajo ahorro, la disponibilidad del recurso hídrico podría agotarse en un plazo de 15 a 20 días.

El mandatario municipal, en diálogo con Mañanas Blu, detalló que el municipio depende de un acueducto propio alimentado por aguas superficiales y pozos profundos, y que actualmente presenta una disminución de más del 50 % en su capacidad de almacenamiento.

"Lo que nos dicen hoy las cifras es que, si nosotros no ahorramos agua en el municipio, si no la utilizamos de la mejor forma, vamos a tener agua entre 15 y 20 días aquí en Facatativá", afirmó Casas.

¿Por qué se ha producido esta crisis de agua en Facatativá?

La escasez no responde únicamente a la variabilidad climática y a la ausencia de lluvias. Según el alcalde, existe una problemática estructural que se ha agravado por actividades humanas ilegales.



"Ese embalse que ustedes ven ahí es alimentado por la quebrada Mansilla. Pero es hoy lo que está pasando y que yo he denunciado ante la Fiscalía y la CAR, las cientos de hectáreas que hoy cultivan en las partes altas y que de manera ilegal las utilizan para regar los cultivos de fresa", explicó el funcionario.

Estas captaciones incluyen la instalación de motobombas y mangueras de gran calibre en las fuentes hídricas. Según Casas, estas prácticas están afectando el caudal de las quebradas que abastecen los embalses municipales y han sido documentadas y denunciadas ante las autoridades competentes desde el año pasado.

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¿Qué medidas de restricción se han tomado en la zona urbana?

Ante la emergencia, la administración municipal implementó decretos de alerta naranja y ordenó la sectorización del servicio de agua, con turnos de hasta 12 horas sin suministro en diferentes sectores.

Sin embargo, el ahorro no ha alcanzado los niveles esperados. "En las primeras semanas pretendíamos tener un ahorro de 50.000 metros cúbicos, pero el ahorro apenas fue de 15.000. La gente, como siente que al abrir la llave aún sale agua, no ha tomado plena conciencia", señaló el alcalde.

Además, el municipio intensificó los operativos contra el mal uso del recurso. Casas denunció que se han encontrado lavaderos de carros conectados de manera irregular a la red de agua potable y que utilizan grandes tanques para lavar vehículos.

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Las autoridades también trabajan en la identificación de conexiones ilegales en predios que, después de procesos de urbanización sin control, se habrían conectado irregularmente a las redes del acueducto.

¿Qué pasará si el agua se agota en las próximas semanas?

El panorama para las próximas semanas es complejo. Por esta razón, la administración municipal activó un plan de contingencia para enfrentar un eventual agravamiento de la emergencia.

Recientemente, se firmó un convenio por cerca de 300 millones de pesos para fortalecer la capacidad de respuesta mediante carrotanques y tractomulas: "Estamos adelantando conversaciones con Bogotá para poder comprar agua en bloque y, a través de tractomulas, abastecer los tanques en algunos sectores para llevar agua por tubería y no depender solo del baldeo", detalló el mandatario.

No obstante, reconoció que en las zonas altas, donde no existen tanques de almacenamiento, será necesario recurrir de manera constante a los carrotanques.

¿Cuál es el impacto de la crisis de agua en Facatativá?

Facatativá, por su importancia como corredor estratégico y ciudad dormitorio, siente con mayor intensidad los efectos de la reducción de la presión y del suministro de agua.

La combinación de la falta de lluvias, la presión ejercida por actividades agrícolas relacionadas con cultivos de fresa y flores y el crecimiento urbanístico desordenado ha llevado al límite a un sistema que actualmente depende en buena medida de la reducción del consumo y de la responsabilidad ciudadana. El alcalde hizo un llamado urgente al ahorro extremo y advirtió que el fenómeno de El Niño apenas estaría entrando en su etapa más fuerte.