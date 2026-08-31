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Sequía en Facatativá: el municipio enfrenta racionamientos continúos tras bajo nivel de los embalses

La escasez sumada al fenómeno de El Niño tienen al municipio desde hace varias semanas en alerta naranja, y a pocos días de una emergencia sin precedentes.

Sequía en Facatativá_ el municipio enfrenta racionamientos.jpg
Sequía en Facatativá: el municipio enfrenta racionamientos //
Foto: captura de video suministrado
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Hoy el embalse Mancilla, que abastece casi el 30%del municipio de Facatativá, Cundinamarca, es un terreno seco y fragmentado con un poco de agua en medio. Otro embalse cercano que tiene la capacidad para 40.000 metros cúbicos de agua, apenas roza los 10.000, y parece más un barrial donde caminan los patos buscando agua.

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La escasez sumada al fenómeno de El Niño tienen al municipio desde hace varias semanas en alerta naranja, y a pocos días de una emergencia sin precedentes.

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“Está la capacidad en nuestros embalses, estamos hablando que entre 15 y 20 días, si no llega a llover, tenemos capacidad de aguas superficiales para el municipio de Facatativá”, alertó Luis Carlos Casas, alcalde de Facatativá.

Hoy, Facatativá tiene racionamiento 12 horas diarias en todos los conjuntos residenciales, y 3 veces a la semana en los barrios, situación que tiende a empeorar.

“Emitimos un decreto las semanas anteriores estableciendo algunos parámetros o razones o argumentos para que la ciudadanía haga buen uso del recurso hídrico, y quiere decir que vendrían razonamientos más estrictos”, agregó Casas.

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El alcalde hace un llamado al consumo responsable de agua y a las autoridades regionales para que sancionen a los que dicen están acaparando el líquido en las partes más altas del municipio.

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