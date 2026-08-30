Lluvias en Cundinamarca generan emergencia en Guayabetal: así está el puente Ocal

Las fuertes lluvias que se presentan en el oriente de Cundinamarca generan una nueva emergencia en el municipio de Guayabetal. En el sector El Ocal, la acumulación de sedimentos y material arrastrado por las corrientes ha provocado un aumento considerable en el nivel del río, hasta el punto de que el agua ya toca la superestructura del puente Ocal.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, explicó que la situación se presenta en medio de las persistentes precipitaciones en Guayabetal, Quetame, Cáqueza, Gachetá, Gachalá, Útica y Manta, y señaló que el material proviene principalmente de aguas arriba, incluyendo sedimentos asociados a la descarga de la quebrada Estaqueca registrada hace tres años.

Ese episodio había provocado el cierre definitivo de la vía al Llano en este punto y, desde entonces, las autoridades han realizado diferentes trabajos para manejar el material que continúa descendiendo hacia la zona del puente.

Según el gobernador, se ha dispuesto maquinaria para retirar los sedimentos acumulados en los ríos Negro y Blanco y recuperar la capacidad hidráulica en el sector. Sin embargo, las labores enfrentan una dificultad: la cantidad de material que baja con cada lluvia es tan grande que buena parte de lo retirado vuelve a acumularse.



Mientras apagamos incendios en el centro y occidente del departamento, en contraste atendemos emergencias por lluvias intensas en el oriente. En #Guayabetal, las fuertes lluvias han generado un importante arrastre y acumulación de material en el sector El Ocal, exactamente en el… pic.twitter.com/6VkbsFjKyc — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 30, 2026

La situación preocupa especialmente porque el puente Ocal es utilizado para acceder a 11 veredas de Guayabetal.

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La acumulación de material ha reducido el espacio disponible para el paso del agua y ha hecho que el nivel del río supere la sección hidráulica natural del sector, estimada en unos siete metros de altura. Como consecuencia, el agua ha llegado hasta la superestructura del puente.

Pese a esta situación, durante la evaluación realizada por las autoridades se determinó que el puente Ocal se encuentra en buen estado estructural.

La Gobernación de Cundinamarca, junto con los organismos de gestión del riesgo, la Alcaldía de Guayabetal, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil y la Policía Nacional, mantiene el monitoreo permanente del sector.

🚨 #LluviasCundinamarca | Reportan precipitaciones persistentes en Guayabetal, Quetame, Cáqueza, Gachetá, Gachalá, Útica y Manta.🌊 Ante la creciente del río, voluntarios en Guayabetal se desplazan al Puente Ocal para vigilar la estructura. #ListosEnPazOEmergencia🧡 pic.twitter.com/XhaimV45LX — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) August 30, 2026

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Las autoridades esperan contar con condiciones seguras para ingresar nuevamente con maquinaria y retirar el material acumulado. La prioridad será intervenir el punto sin poner en riesgo al personal que realiza las labores.

Paralelamente, se analiza la posibilidad de habilitar un paso alterno para las comunidades de las 11 veredas, con el propósito de reducir las afectaciones en su movilidad mientras se atiende la emergencia.