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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Capturan en Cundinamarca a alias ‘Fantasma’, solicitado en extradición por narcotráfico y terrorismo

Capturan en Cundinamarca a alias ‘Fantasma’, solicitado en extradición por narcotráfico y terrorismo

Emilio José Cordero Sierra es señalado de traficar cocaína y cambiarla por armas para disidencias de las Farc, lideradas por alias 'Calarcá'.

cárcel.jpg
Persona capturada.
Foto: Freepik.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), capturó en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca, a Emilio José Cordero Sierra, alias ‘Fantasma’, solicitado en extradición por la justicia estadounidense por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir y tráfico de drogas.

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De acuerdo con las autoridades, Emilio José Cordero Sierra era responsable de traficar cocaína hacia Estados Unidos y de articular el intercambio de droga por material de guerra en beneficio de las disidencias de las Farc que responden a la facción de alias ‘Calarcá’, específicamente la Estructura 33 del Bloque Magdalena Medio.

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Las investigaciones indican que el capturado controlaba la producción de cocaína en los departamentos de Córdoba, sur de Bolívar y Norte de Santander. Para el envío de la droga y la recepción de armamento, utilizaba principalmente el puerto de Santa Marta, donde contaminaba contenedores con estupefacientes. Las pesquisas también establecieron que mantenía vínculos criminales en Dinamarca, lo que extendía su red de operaciones hasta Europa, Centroamérica y Norteamérica.

Tras conocerse la captura, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que la operación hace parte de una ofensiva contra los “narcoterroristas” y advirtió que las autoridades perseguirán “toda la cadena del narcotráfico: al que produce, al que trafica, al que cambia cocaína por armas y al que financia el terrorismo”, sin importar dónde se escondan ni hasta dónde lleguen sus conexiones.

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