Fauna silvestre afectada: incendios dejan varios animales muertos en Cundinamarca

Los incendios forestales registrados durante las últimas semanas en diferentes municipios de Cundinamarca también han dejado consecuencias para la fauna silvestre. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) reportó cuatro animales afectados por estas emergencias: un puercoespín arborícola, un tamandúa, un armadillo y un mono nocturno.

Los casos ocurrieron en Villeta, Guaduas, Caparrapí y Puerto Salgar, respectivamente. De los cuatro ejemplares, tres murieron como consecuencia de las lesiones provocadas por los incendios, mientras que el mono nocturno continúa bajo atención veterinaria especializada.

El animal permanece en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CAR, ubicado en Tocaima, donde recibe atención para tratar las afectaciones ocasionadas por el fuego y el humo.

Puercoespín arborícola muerto por incendio forestal. Foto cortesía CAR.

La autoridad ambiental explicó que los efectos de un incendio pueden continuar incluso después de que las llamas hayan sido controladas. Las altas temperaturas pueden provocar lesiones en órganos y tejidos, mientras que la inhalación de humo y las quemaduras pueden generar complicaciones e infecciones.



“Cada animal que resulta afectado por un incendio nos recuerda que las consecuencias de estas emergencias van mucho más allá de las hectáreas de vegetación quemada. La fauna silvestre también pierde refugio, alimento y, en muchos casos, la vida. Por eso, la prevención es fundamental”, afirmó la directora de Biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui.

Animales afectados por los incedios

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Entre los ejemplares afectados se encuentran un puercoespín arborícola, un tamandúa y un armadillo, que murieron tras resultar afectados por los incendios registrados en Villeta, Guaduas y Caparrapí.

Tamandúa o oso melero muerto en incendio forestal en Cundinamarca. Foto cortesía CAR.

El cuarto caso corresponde a un mono nocturno encontrado en Puerto Salgar, que permanece bajo cuidado veterinario en el CAV de Tocaima. La CAR cuenta allí con equipos, medicamentos y personal especializado para atender y estabilizar animales silvestres afectados por emergencias de este tipo.

La directora de Biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui, señaló que los incendios no solo afectan la vegetación, sino que también dejan consecuencias sobre los animales al destruir sus refugios y fuentes de alimento.

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¿Cómo reportar un animal silvestre afectado por un incendio?

Ante el incremento del riesgo de incendios forestales, la CAR pidió a la ciudadanía extremar las medidas de prevención. Entre las recomendaciones están evitar fogatas y quemas, no arrojar colillas de cigarrillo y reportar inmediatamente cualquier incendio o presencia de humo.

Puercoespín arborícola muerto por incendios. Foto cortesía CAR.

La corporación recordó que tiene habilitada la línea 316 524 4031, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para recibir reportes relacionados con fauna silvestre en situación de emergencia y activar los protocolos correspondientes.

La CAR también indicó que, según las proyecciones de las agencias climáticas, se espera que el fenómeno de El Niño alcance su máxima intensidad durante octubre, lo que podría representar un escenario de mayor riesgo para los ecosistemas y las especies que los habitan.